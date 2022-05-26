Марія МЕЛЬНИК: «Податкова адаптація бізнесу в реаліях сьогодення»

Нещодавно у головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Заступниця начальника податкового відомства Марія Мельник поспілкувалася з усіма охочими на тему адаптації бізнесу в реаліях сьогодення.

— Воєнний стан вимагає швидкої адаптації податкового законодавства до нових реалій, — переконана пані Марія. — Парламент уже з початку війни прийняв чимало зміни до податкового законодавства. І щоб не проґавити новації, важливо пам’ятати один із найбільш важливих принципів — усі зміни до податкового законодавства відображені у Податковому кодексі України. Головне завдання для податкової служби краю — це фінансовий захист, підтримка бізнесу, споживачів, військових та інших категорій, які цього потребують.

Тим часом пролунав перший дзвінок:

— Чи звільняється при вилученні з податкової застави під час війни майно?

— Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, пункт 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнено новим підпунктом 69.21.

Згідно з ним майно платника податків звільняється з податкової застави із дня отримання рішення керівника військово-цивільної адміністрації про вилучення майна без узгодження операцій із заставним майном. При оплатному вилученні майна такі кошти спрямовуються на погашення податкового боргу платника податків, майно якого вилучено.

— Маю намір застосовувати ставку єдиного податку два відсотки. Є обмеження стосовно обсягу доходу?

— Для платників єдиного податку третьої групи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування за ставкою два відсотки, скасовано обмеження щодо обсягу доходу як обов’язкової умови перебування на цій групі єдиного податку.

Нагадаю, раніше було передбачено, що для таких платників податку максимальний обсяг доходу протягом календарного року не повинен був перевищувати десять мільярдів гривень.

— Чи можуть перейти на спрощену систему оподаткування суб’єкти оподаткування, які видобувають або реалізують воду?

— Платниками єдиного податку третьої групи за ставкою два відсотки доходу не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток, реалізацію корисних копалин. Окрім видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

— Дохід у вигляді вартості успадкованого майна оподатковується військовим збором?

— Ні. Він оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

— Можна через мережу Інтернет здійснити первинну реєстрацію електронного ключа без особистої участі?

— Первинна процедура отримання електронних довірчих послуг від Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС не передбачає можливість реєстрації заявників через мережу Інтернет. Відповідно до вимог Регламенту КН ЕДП ІДД ДПС заявник має бути особисто присутнім під час первинної процедури реєстрації.

Детальну інформацію стосовно процедури реєстрації, до речі, можете переглянути на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС (http://www.acskidd.gov.ua) у розділі «Отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО».

— Є якісь нюанси при відмові від програмного забезпечення для ПРРО податкової служби на іншого надавача цих послуг?

— Із метою переходу з програмного забезпечення програмного реєстратора розрахункових операцій, яке надається Державною податковою службою України на безоплатній основі (як і будь-якого іншого ПЗ), на програмне забезпечення інших, комерційних виробників суб’єкту господарювання необхідно закрити зміну на такому ПРРО, здійснити налаштування іншого ПЗ та розпочати роботу.

— Чи маю подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію, якщо володію коштами, які розміщенні на депозитному (вкладному) банківському рахунку?

— Фізичній особі необхідно подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію, якщо вона володіє коштами, які розміщені на депозитному (вкладному) банківському рахунку, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування.

— За якими кодами бюджетної класифікації сплачують військовий збір?

— Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року за номером 11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами і доповненнями військовий збір сплачується платниками за кодом бюджетної класифікації: 11011000 — «Військовий збір».

Разом із тим, згідно з Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженим наказом Державної казначейської служби України від 28 листопада 2019 року за номером 336, код класифікації доходів бюджету передбачає таку позицію: 11011001 — «Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області