Михайло ЯЦИНА: «Податкові стимули для бізнесу на час війни»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна інтернет-конференція. Начальник податкового відомства Михайло Яцина поспілкувався з усіма охочими онлайн про новації податкового законодавства.

— Які дії користувача при втраті особистого ключа?

— Якщо користувач втратив чи пошкодив особистий ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки або забув пароль до нього, то він повинен звернутися до відокремленого пункту реєстрації користувачів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС, в якому отримував електронну довірчу послугу, подавши при цьому заяву на зміну статусу кваліфікованого сертифіката та новий комплект реєстраційних документів. Для отримання нових кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа.

— Працівник пішов до територіальної оборони. Як оподатковується його заробіток?

— Відразу зазначу, що за працівниками, які несуть службу в територіальній обороні України, зберігається місце роботи, посада і середній заробіток. Незалежно від форми власності підприємства.

При відправленні працівника на військову службу роботодавець повинен видати наказ про увільнення працівника від роботи на час мобілізації та збереження на цей час посади та середньої зарплати. Також за роботодавцем залишається обов’язок щодо нарахування та сплати податків за такого найманого працівника — ПДФО за ставкою 18 відсотків, військовий збір 1,5 відсотка та єдиний соціальний внесок.

Однак, згідно із Законом України від 15 березня 2022 року за номером 2120-IX з першого березня 2022 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період воєнного стану» мають право не сплачувати єдиний внесок за мобілізованих працівників підприємці-роботодавці — платники єдиного податку другої-третьої, юридичні особи, які належать до третьої групи. Рішення про сплату чи несплату ЄСВ у такому випадку роботодавець приймає самостійно. Суми ЄСВ, нараховані, але не сплачені таким роботодавцем, сплачуються за рахунок державного бюджету.

— Можливий перехід на єдиний податок за ставкою два відсотки за наявності податкового боргу? Скажімо, ПДВ за березень не сплачено.

— Наявність податкового боргу не є підставою для відмови від реєстрації суб’єкта господарювання платником єдиного податку третьої групи за ставкою два відсотки доходу, оскільки відповідно до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, платники податків звільняються від передбаченої кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

— Як можна подати заяву про перехід на єдиний податок за ставкою два відсотки доходу?

— Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою два відсотки доходу суб’єкт господарювання подає до контрольного органу заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. За вибором у паперовій формі або засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

При не можливості подання заяви до контрольного органу за місцем податкового обліку можна подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування у паперовій формі до будь-якого найближчого контрольного органу. Також суб’єкт господарювання має можливість подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за ставкою два відсотки через електронний кабінет.

— Який ідентифікатор форми для подання заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах?

— Для переходу юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах на вебпорталі ДПС розміщено форму заяви (ідентифікатор форми документа J1309001).

— Не встиг подати декларацію про майновий стан та доходи до першого травня. Відповідатиму за це?

— Для громадян, які не мали можливості своєчасно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, граничний термін подання звітності відтерміновується до строку, встановленого Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» від 3 березня 2022 року за номером 2118-IX, а саме: у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів слати податків та зборів, подання звітності, то платники податків звільняються від передбаченої Податковим кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області