Наставник визначився з легіонерами

Головний тренер збірної України Олександр Петраков визначився з легіонерами, викликаними до табору національної команди перед відбірковим матчем чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі. До списку увійшли десять гравців.

Мова про воротарів Андрія Луніна з іспанського «Реалу», захисників Віталія Миколенка з англійського «Евертона», Едуарда Соболя з бельгійського «Брюгге», Тараса Качарабу із чеської «Славії», півзахисників Андрія Ярмоленка з англійського «Вест Хему», Олександра Зінченка зі ще одного клубу Туманного Альбіону «Манчестер Сіті», Руслана Малиновського з італійської «Аталанти», Олександра Зубкова з угорського «Ференцвароша», нападників Романа Яремчука з португальської «Бенфіки» і Данила Сікана з німецької «Ганзи».

Першим до розташування синьо-жовтих у Словенії прибуде квартет у складі Яремчука, Сікана, Качараби та Зубкова, чиї клуби завершують матчі сезону наприкінці цього тижня. Відтак уже 16-го числа згадані гравці приєднаються до національної команди.

Решта легіонерів прибуде до табору збірної 23 травня. Відразу після того, як проведуть завершальні матчі за свої клуби. За винятком Андрія Луніна. Його «Реал» зіграє у фіналі Ліги чемпіонів з «Ліверпулем» у суботу, 28 травня.

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