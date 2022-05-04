Обриси нового сезону

Нинішній особистий тренер уславленої тернопільської стріляючої лижниці, олімпійської чемпіонки Олени Білосюк Олександр Кравченко призначений головним тренером жіночої збірної України. Про це проінформували на сайті Федерації біатлону України.

Вакансія з’явилася після того, як не було продовжено угоду про співпрацю з Урошем Велепецем, який перебрався працювати до збірної Німеччини. Асистентами ж Олександра Кравченка стали Олександр Біланенко та Олег Меркушин.

Також у Федерації біатлону України визначилися з першими навчально-тренувальними зборами в новому сезоні. Чоловіки розпочнуть підготовку до нього з 29 травня по п’ятнадцяте червня. А жінки — із четвертого по дев’ятнадцяте червня цього року.

На фото: новий головний тренер жіночої збірної України з біатлону Олександр КРАВЧЕНКО.

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