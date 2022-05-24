Перспективи вітчизняних грандів у єврокубках

Із завершенням минулих вихідних останніх національних футбольних першостей Старого світу прихильники гри мільйонів дістали можливість підбити перші підсумки сезону. Для прикладу, вже знаємо більшу частину команд, які зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Усього, не зайве нагадати, буде вісім груп по чотири клуби в кожній. Нині відомі 26 учасників, серед яких і донецький «Шахтар». При жеребкуванні гірники будуть у третьому кошику. До першого потрапили «Ліверпуль» (у разі перемоги у фіналі нинішньої Ліги чемпіонів) або «Аякс», «Айнтрахт», «Манчестер Сіті», «Реал», «Мілан», «Баварія», ПСЖ, «Порту».

Початок переліку другого кошика теж не обійдеться без «Ліверпуля», але до нього команда потрапить у разі поразки у фіналі Ліги чемпіонів, допомігши «Аяксу» потрапити до першого. Також у другому кошику «Челсі», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Лейпциг», «Севілья» і Тоттенхем».

Авторитетний склад і в третьому кошику. Крім нашого «Шахтаря», «Борусія» з Дортмунда», «Зальцбург», «Інтер», «Наполі», «Спортинг» і «Байєр». Нарешті, з четвертого кошика поки що відомі «Марсель», «Брюгге» і «Селтик». Натомість решта інших визначиться після завершення раундів кваліфікації. Серед претендентів є також інший клуб з України — київське «Динамо», яке у випадку досягнення поставленої мети потрапить саме до нього.

Аби потрапити до групового раунду Ліги чемпіонів, киянам необхідно, починаючи з другого кваліфікаційного раунду, здолати трьох конкурентів. Під час жеребкування другого і третього раундів «Динамо» буде сіяним. А ось у випадку потрапляння до раунду плей-оф — ні. Причому стартова позиція динамівців навіть не гарантує їм групового раунду якогось з європейських кубкових турнірів. Якщо поступляться трьом суперникам, про участь у них цієї осені можуть забути.

Поразка у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів відправить киян до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. У випадку ж перемоги там і виходу у плей-офф раунд — буде гарантований мінімум у вигляді групи Ліги конференцій. Якщо ж «Динамо» програє у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, то вилетить у раунд плей-офф Ліги конференцій. Де й уже вирішуватиметься питання — бути чи не бути участі у груповому раунді взагалі.

Та досить, мабуть, про найгірші перспективи. Успішний виступ у всіх трьох раундах кваліфікації, як уже було сказано, забезпечить киянам участь у груповому раунді найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Далі ж — про потенційних суперників «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів. У другому раунді біло-сині можуть зіграти з турецьким «Фенербахче» або кіпрською «Ларнакою». У третьому — із французьким «Монако», данським «Мідтьюлланном», австрійським «Штурмом» чи бельгійським «Юніон Сент-Жілуаз». Нарешті, у раунді плей-оф є шанс «схрестити зброю» з португальською «Бенфікою» чи шотландським «Глазго Рейнджерс».

Перше жеребкування за участю «Динамо» відбудеться у вівторок, 14 червня, 2022 року.

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