Новини, Спорт, Тернопіль

«Разом до перемоги!»

04.05.202204.05.2022Автор Богдан Дікальчук
«Разом до перемоги!»

На початку цього тижня розпочався відкритий обласний відеоконкурс «Не лінуйся! Рухайся! Разом до перемоги!» Триватиме він до 31 травня включно.

Творчі баталії стали складовою всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів «Здорова Україна» і проводяться з метою залучення усіх вікових груп і верств населення до сталої звички ведення здорового способу життя та зміцнення здоров’я. А також задля презентації нових форм організації рухової активності під час воєнного стану. Участь у них можуть узяти всі охочі. Надіслані відеоролики мають відображати активний спосіб життя любителів фізичної культури і спорту різного віку.

Отож, потрібно зняти ролик тривалістю від 61-ї до 120-ти секунд про те, як ви чи ваші рідні або друзі займаються фізичною активністю і надіслати його на електронну адресу: [email protected] або через месенджер на Фейсбук-сторінку обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» https://www.facebook.com/tr.sport.for.all.

 До участі у конкурсі допускається лише один відеоролик одного автора. Роботи повинні бути представлені у цифровому форматі та відповідати таким вимогам: файл потрібно надіслати у форматі MP4; вказати ім’я, прізвище автора, місце проживання, а також контактну інформацію повнолітнього представника (мобільний телефон, ім’я, прізвище) для отримання нагороди у відділенні «Укрпошти». Для прикладу: Роман Бойчук, вул. Подільська, 14, с. Байківці, Байковецька територіальна громада, представник Анна Бойчук, телефон (094)112—29—91.

Для того, аби проголосувати за той чи інший ролик, потрібно поставити вподобання під постом з відеороботою. Голоси (вподобайки) враховуються тільки від власників сторінок, які зареєстровані в Україні. Якщо під відео буде п’ять чи більше вподобань від фейкових акаунтів, такі учасники не нагороджуватимуться.

За умовами проведення відеоконкурсу переможці і призери визначатимуться в індивідуальній та груповій категоріях за результатами голосування на сторінці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у соціальній мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/tr.sport.for.all). Також десять найпопулярніших відео в індивідуальній категорії та десять найпопулярніших відео у груповій. Окрім призерів, автори яких будуть відзначені сувенірною атрибутикою.

Результати відеоконкурсу будуть оприлюднені у соціальній мережі Фейсбук на вже згаданій сторінці «Спорту для всіх» другого червня 2022 року.

Переможці і призери відкритого обласного відеоконкурсу «Не лінуйся! Рухайся! Разом до перемоги!» будуть нагороджені медалями, відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом центру. Автори найпопулярніших відео також будуть відзначені відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом «Спорту для всіх».

Організували відеоконкурс управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської обласної державної адміністрації та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з вільних джерел