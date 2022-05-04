На початку цього тижня розпочався відкритий обласний відеоконкурс «Не лінуйся! Рухайся! Разом до перемоги!» Триватиме він до 31 травня включно.

Творчі баталії стали складовою всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів «Здорова Україна» і проводяться з метою залучення усіх вікових груп і верств населення до сталої звички ведення здорового способу життя та зміцнення здоров’я. А також задля презентації нових форм організації рухової активності під час воєнного стану. Участь у них можуть узяти всі охочі. Надіслані відеоролики мають відображати активний спосіб життя любителів фізичної культури і спорту різного віку.

Отож, потрібно зняти ролик тривалістю від 61-ї до 120-ти секунд про те, як ви чи ваші рідні або друзі займаються фізичною активністю і надіслати його на електронну адресу: [email protected] або через месенджер на Фейсбук-сторінку обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» https://www.facebook.com/tr.sport.for.all.

До участі у конкурсі допускається лише один відеоролик одного автора. Роботи повинні бути представлені у цифровому форматі та відповідати таким вимогам: файл потрібно надіслати у форматі MP4; вказати ім’я, прізвище автора, місце проживання, а також контактну інформацію повнолітнього представника (мобільний телефон, ім’я, прізвище) для отримання нагороди у відділенні «Укрпошти». Для прикладу: Роман Бойчук, вул. Подільська, 14, с. Байківці, Байковецька територіальна громада, представник Анна Бойчук, телефон (094)112—29—91.

Для того, аби проголосувати за той чи інший ролик, потрібно поставити вподобання під постом з відеороботою. Голоси (вподобайки) враховуються тільки від власників сторінок, які зареєстровані в Україні. Якщо під відео буде п’ять чи більше вподобань від фейкових акаунтів, такі учасники не нагороджуватимуться.

За умовами проведення відеоконкурсу переможці і призери визначатимуться в індивідуальній та груповій категоріях за результатами голосування на сторінці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у соціальній мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/tr.sport.for.all). Також десять найпопулярніших відео в індивідуальній категорії та десять найпопулярніших відео у груповій. Окрім призерів, автори яких будуть відзначені сувенірною атрибутикою.

Результати відеоконкурсу будуть оприлюднені у соціальній мережі Фейсбук на вже згаданій сторінці «Спорту для всіх» другого червня 2022 року.

Переможці і призери відкритого обласного відеоконкурсу «Не лінуйся! Рухайся! Разом до перемоги!» будуть нагороджені медалями, відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом центру. Автори найпопулярніших відео також будуть відзначені відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом «Спорту для всіх».

Організували відеоконкурс управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської обласної державної адміністрації та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з вільних джерел