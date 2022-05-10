Разом із сином захищає Україну

Колишнього форварда київського «Динамо» і збірної Ігоря Бєланова прихильники гри мільйонів зі стажем, без сумніву, добре знають. Саме йому у далекому нині 1986 році вручили «Золотий м’яч» — приз найкращого футболіста Старого світу.

А нині 61-річний ветеран захищає Україну від російських окупантів. Легенда українського футболу ділить один окоп на двох зі своїм сином Валерієм. Обидва захисники Батьківщини тримають у руках зброю, за допомогою якої готові обороняти рідну Одесу.

«Ніколи знову! У війні нічого хорошого. Вона позбавлена ​​романтики. Гинуть безневинні діти, дорослі, старі. Гинуть воїни ЗСУ. Найкращі сини та доньки України. Тому дев’ятого травня побажав Україні миру і лише миру! І слава кожному, хто протистоїть окупантам, які нахабно прийшли знищувати нашу землю та наш вільний, героїчний народ!

Я, Ігор Бєланов, та мій син Валерій Бєланов віримо в нашу швидку перемогу! Слава Україні!», — написав патріот України.

На фото: Ігор БЄЛАНОВ разом із сином Валерієм на бойовій позиції.

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