Українські паралімпійці — серед фаворитів

У матчі-відкритті Кубка світу з футболу серед гравців із вадами опорно-рухового апарату паралімпійська збірна України впевнено довела свою перевагу над господарями турніру — іспанцями. У воротах суперників побувало аж п’ять «сухих» м’ячів.

Як проінформували в Національному паралімпійському комітеті України, у складі наших земляків знову знайшлося місце для нашого досвідченого земляка, уродженця Підгайців Івана Шкварла. Разом із ним у місті Салоу виступають Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Віталій Романчук та Олег Лень. А тренують паралімпійську футболу збірну України Сергій Овчаренко і Тарас Дутко.

Не зайвим буде нагадати і про те, що 33-річний вихованець тернопільського регіонального центру «Інваспорт» Іван Шкварло є майстром спорту міжнародного класу. На першому етапі турніру п’ятнадцять збірних розбито на чотири групи, у кожній з яких, окрім групи С, по чотири колективи. Право виступити у чвертьфіналі завоюють по дві команди. Синьо-жовті розпочаи боротьбу у групі D, до якої також увійшли Аргентини, Іспанії та Північної Ірландії.

Цілком справедливо збірну України вважають одним із фаворитів мундіалю. Адже вона незмінно поверталася з медалями з одинадцяти останніх світових форумів. А у 2001, 2003, 2009, 2013 і 2017 роках виборювала чемпіонський титул.

На фото: паралімпійська збірна України перед стартом турніру.

Фото з вільних джерел