Марія МЕЛЬНИК: «Сплата податків пришвидшує перемогу»

Нещодавно у головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Заступник начальника Марія МЕЛЬНИК поспілкувалася з усіма охочими про нюанси нарахування та сплати податків у час війни.

— Із вторгненням армії росії в Україну, сказала для початку Марія Василівна, — постраждало мирне населення, інфраструктура та економіка країни. Тому нині законодавець вносить значні зміни до податкової системи. Це, без сумніву, робиться для підтримки підприємців, економіки держави в цілому. На сьогодні спрощено податковий облік, запроваджено пільги та відмінено певні перевірки на час війни для підтримки суб’єктів господарювання.

Щодо сплати податків, то у випадку неможливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності тощо, платники податків звільняються від передбаченої Податковим кодексом України відповідальності з обов’язковим їх виконанням протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Платники податків також можуть допомогти державі, сплачуючи за можливості податки. Це не лише внесок в економіку України, а й збільшення наших шансів на скорішу перемогу.

А ось і перше запитання:

— Майно у податковій заставі. Чи може військова адміністрація викупити його (автомобілі) у товариства?

— Так, майно платника податків звільняється з податкової застави із дня отримання рішення керівника військово-цивільної адміністрації про вилучення майна без застосування вимог статті 92 Податкового кодексу України. У разі оплатного вилучення майна такі кошти спрямовуються на погашення податкового боргу платника податків, майно якого вилучено.

— Як нині у період воєнного стану беруть на облік у контрольних органах юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців?

— Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, для контрольних органів припиняється перебіг строків, установлених для взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів за основним місцем обліку, або фізичних осіб-підприємців за податковою адресою та передачі даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

— Що із платою за землі, розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії?

— Тимчасово на період із березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться чи велися бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями росії, та перебувають у власності або користуванні. У тому числі на умовах оренди фізичними або юридичними особами. А також земельних ділянок (земельних часток (паїв), які визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

— Як діяти суб’єкту господарювання, якщо в «ПРРО Каса» (Windows/Android) при відкритті зміни надходить повідомлення «Компанія заблокована»?

— У «ПРРО Каса» (Windows/Android), яке надається ДПС на безоплатно, повідомлення з текстом «Компанія заблокована» не використовуються. Тобто платник застосовує програмне рішення іншого виробника програмного реєстратора розрахункових операцій.

Для отримання роз’яснення та причин надходження повідомлення з текстом «Компанія заблокована» при відкритті зміни на ПРРО, розробленого іншими виробниками, необхідно звертатися до розробників такого програмного забезпечення.

Водночас суб’єкту господарювання необхідно перевіряти каталог, до якого збережено файл секретного ключа та сертифіката кваліфікованого електронного підпису. А також переконатися, що в обраному каталозі знаходяться лише: файл діючого (нового) ключа і файл діючого (нового) сертифіката. При цьому обраний каталог не повинен містити інших файлів, ключів, сертифікатів.

— Чи вважатиметься безстроковою ліцензія на виробництво алкогольних напоїв або тютюнових виробів, видана терміном на п’ять років, якщо термін її дії закінчується після внесення змін до законодавства щодо безстрокової дії ліцензій?

— Не буде. Якщо термін дії ліцензії на виробництво алкогольних напоїв або тютюнових виробів, виданої на 5 років, закінчується після внесення змін до законодавства щодо безстрокової дії ліцензій, суб’єкт господарювання повинен отримати нову ліцензію.

— З якого часу звільняється від оподаткування ПДВ виготовлення аудіо книг?

— Закон України від 22 травня 2022 року за номером 2273-IX «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання україномовних аудіо книг» набрав чинності 17 червня 2022 року.

Саме нормами підпункту 197.1.25 прим.1 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України звільнено від оподаткування ПДВ операції, зокрема з постачання, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування тощо), виготовлення, розповсюдження аудіокниг, озвучених українською мовою, крім видань еротичного характеру.

Також вказана норма поширюється на електронні послуги із постачання електронних примірників (електронно-цифрової інформації) та/або надання доступу до аудіокниг, озвучених українською мовою, крім видань еротичного характеру.

— Чи необхідна податкова декларація про майновий стан і доходи, якщо продав легковий автомобіль?

— Ні. Фізичній особі не потрібно подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи у випадку, якщо вона отримала дохід від продажу протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля або мотоцикла, мопеда. Такий дохід не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором і у фізичної особи не виникає обов’язку щодо сплати податку.

Але варто нагадати, що дохід від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля або мотоцикла чи мопеда, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою п’ять відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля або мотоцикла та мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

— Хто може скористатися одноразовим добровільним декларуванням?

— Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть:

— фізичні особи-резиденти, у тому числі самозайняті особи;

— фізичні особи, які не є резидентами, але які були резидентами на дату отримання об’єктів декларування чи на дату отримання доходів, користуючись з яких були отримані об’єкти декларування.

Форма декларації з одноразового (спеціального) добровільного декларування доступна для завантаження на сайті податкової служби. Вона містить загальні відомості про платника збору, валютні цінності, об’єкти нерухомості та земельні ділянки, транспортні засоби та інше рухоме майно, паї та частки у майні юридичних осіб, корпоративні права та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, якими декларант володіє. При цьому у такій декларації не потрібно зазначати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області