Михайло ЯЦИНА: «Дозволені під час війни перевірки»

Із 27 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 12 травня 2022 року за номером 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану».

Так, з урахуванням змін, поновлюються камеральні перевірки; документальні позапланові перевірки, що проводяться на звернення платника податків та/або з підстав, визначених підпунктами 78.1.7 та 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 ПКУ, та/або документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями; фактичні перевірки.

Про особливості проведення податкових перевірок у час війни йшлося під час традиційної гарячої лінії, яку провів начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

— Чи перевірятимуть податкові декларації з податку на додану вартість за періоди, що не підлягали перевірці у зв’язку з війною? Наприклад, за лютий і березень.

— Так, камеральні податкові перевірки податкових декларацій із податку на додану вартість перевірятимуть на наступний день після 20 липня 2022 року за звітні податкові періоди — лютий, березень, квітень, травень 2022 року. Завершаться ці перевірки не пізніше 20 вересня 2022 року.

А за червень і липень 2022 року розпочнуть перевіряти на наступний день після 20 серпня 2022 року. І триватимуть вони до 20 жовтня 2022 року.

— Через воєнні дії головний бухгалтер виїхав за кордон. Новий хоче провести позапланову документальну перевірку. Заява до контрольного органу буде підставою для її проведення?

— Справді. На основі поданої заяви платника податковий орган призначить позапланову документальну перевірку.

— Під час війни фактичні перевірки не обмежувалися. Є сьогодні зміни відповідно до прийнятих новацій?

— Відповідно до пункту 69.27 статті 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, податкові органи здійснюють державний контроль (нагляд) та спостереження у сфері ціноутворення. Відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення».

Тобто розширено підстави проведення фактичних податкових перевірок. Наприклад, отримання від державних органів, органів місцевого самоврядування чи письмового звернення покупця інформації, що свідчить про можливі порушення платником податків законодавства про ціни й ціноутворення, буде підставою для фактичної перевірки.

— Чи призупинені строки давності?

— Так. За новою редакцією підпункту 69.9 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, для платників податків та контрольних органів зупиняється перебіг строків, окрім:

— дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої підпунктом 46.2 Податкового кодексу України, сплати податків та зборів платниками податків;

— строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені;

— строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

— Із 17 березня цього року ставка ПДВ на операції з реалізації пального становить сім відсотків. Чи можна скористатися бюджетним відшкодуванням із різниці у тринадцять відсотків між придбанням та реалізацією?

— Якщо у платника податку, який протягом року здійснював операції із постачання пального та нафтопродуктів, за результатами звітного періоду сума податку, визначена у податковій декларації із ПДВ, має від’ємне значення, то вона не може бути задекларована до бюджетного відшкодування ні в поточному звітному періоді, ні в наступних. У тому числі в рахунок погашення податкового боргу із ПДВ чи ішого податку, а підлягає виключно зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного періоду та відображається виключно у рядку 20.3 податкової декларації із ПДВ.

— Що порадите платнику при знищенні первинних документів?

— При втраті, пошкодженні або достроковому знищенні первинних документів платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк письмово про це повідомити контрольний орган за місцем обліку у порядку, встановленому Податковим кодексом України. Із наданням оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів.

Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів із дня, що настає за днем надходження повідомлення до контрольного органу.

При наданні платником податків повідомлення та неможливості проведення перевірки платника податків у зв’язку із втратою, пошкодженням або достроковим знищенням платником податків документів строки проведення таких перевірок (окрім перевірок, визначених статтею 200 Податкового кодексу України) переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки у визначених межах, але на строк не більше ніж 120 днів.

Зауважу, що не відновлені документи або їх повторна втрата, пошкодження чи дострокове знищення, що відбулися після використання права на їх відновлення, вважається, що такі документи були відсутні у платника податків на час складення звітності або на час виконання ним вимог митного, валютного та іншого законодавства.

Це передбачено статтею 44 Податкового кодексу України. Однак зазначу що є виняток із положень цієї статті. Зокрема пунктом 69.28 статті 69 Податкового кодексу України передбачено що до платників податків/податкових агентів, які провадили діяльність на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями росії, і не можуть пред’явити первинні документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області