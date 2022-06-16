Перші конкуренти відомі

Учора, 15 червня, відбулося жеребкування кваліфікаційних раундів футбольної Ліги чемпіонів сезону 2022—2023 років. Серед них — і срібні призери чемпіонату України київські динамівці.

У другому кваліфікаційному раунді головного європейського клубного турніру біло-синім доведеться помірятися силами з турецьким «Фенербахче». Перші поєдинки будуть зіграні 19—20 липня, повторні — за тиждень, 26—27 липня. Переможець вийде до третього кваліфікаційного раунду, а невдаха — до третього раунду Ліги Європи. Очікується, що свій домашній поєдинок «Динамо» проведе у Кракові чи Варшаві.

Про свого суперника у другому кваліфікаційному етапі Ліги конференцій дізналася і полтавська «Ворскла». Підопічним нового головного тренера Віктора Скрипника випав доволі непростий конкурент — шведський АІК. Стокгольмський клуб нині посідає другу сходинку турнірної таблиці національної першості. Поєдинки цих суперників призначені на 21 і 28 липня.

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