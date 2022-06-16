Попри нічию, зберегли лідерство

Минулої суботи, 11 червня, у матчі другого за рангом дивізіону В футбольної Ліги націй голкіпер збірної України Андрій Пятов провів свою останню, 102-гу гру у складі національної команди нашої держави. Молодші партнери порадували 37-річного ветерана впевненою перемогою над збірною Вірменії з рахунком 3:0.

Через війну з росією свій перший домашній поєдинок у цьому турнірі підопічні Олександра Петракова змушені були провести в польському Лодзі — знаковому для нашого наставника місті, в якому очолювана ним молодіжна збірна України свого часу стала чемпіоном світу.

Повести в рахунку у зустрічі з непоступливими вірменами нашим землякам удалося ближче до середини другого тайму. На 61-й хвилині київський динамівець Віктор Циганков відпасував на свого одноклубника Олександра Караваєва. А той знайшов не менш ефектне продовження атаки, відпасувавши шкіряну кулю до півкола перед штрафним майданчиком на вільного Руслана Малиновського. Гравцеві ж італійської «Аталанти», звісно, не було особливої потреби підказувати, як завершувати такі вигідні ситуації. І вже за мить м’яч було влучно послано низом точнісінько у правий від себе кут воріт.

Після цього не надто забарився і другий результативний постріл українців. Через п’ятнадцять хвилин знову не обійшлося без участі Олександра Караваєва. Цього разу фланговий захисник не тільки виконав простріл на Михайла Мудрика, який перехопили суперники, а й устиг із відскоку пробити у дальній від себе кут воріт — 2:0 на користь збірної України.

Остаточний же підсумок протистояння було встановлено на 84-й хвилині завдяки новоспеченому нашому легіонерові Віталієві Миколенку з англійського «Евертона». Асистентом виступив колишній партнер Віталія по київському «Динамо» Ілля Забарний. Діагональ останнього з власної половини поля на лівий фланг штрафного майданчика суперників завершилася тим, що Миколенко елегантно перекинув м’яч над голкіпером після грубої помилки на прийомі вже захисника суперників — 3:0.

Натомість минулого вівторка, 14 червня, підопічні Олександра Петракова у тому ж Лодзі не змогли здолати в повторній домашній зустрічі збірну Ірландії. На 31-й хвилині Микола Шапаренко з Артемом Довбиком не порозумілися під час виходу з оборони через центр поля, завдяки чому гравцеві команди гостей Натану Коллінзу вдалося прорватися крізь захисні редути українців та переграти дебютанта нашої збірної, голкіпера Дмитра Різника.

І хоча ігрового часу ще залишалося більш ніж достатньо, єдине, що вдалося нашим землякам, так це відновити рівновагу на самому початку другого тайму. Після першого ж флангового прострілу на 47-й хвилині Андрія Ярмоленка м’яч у порожні ворота спрямував Артем Довбик — 1:1

Тож після трьох зіграних поєдинків збірна України втримала лідерство в групі В-1 Ліги націй, набравши сім очок. Одним пунктом їй поступаються шотландці.

На завершення ще раз згадаємо про Андрія Пятова. У згаданих 102-х поєдинках за збірну суперникам українців 47 разів так і не вдалося вразити ворота голкіпера донецького «Шахтаря». Це допомогло йому випередити не менш уславленого Олександра Шовковського за кількістю проведених «сухих» матчів. А вперше Андрія Пятова викликали до національної команди в уже далекому нині 2006 році. Дебютував же у збірній роком пізніше в поєдинку Україна—Узбекистан, який завершився з рахунком 2:1 на користь наших земляків.

А свій наступний поєдинок у Лізі націй збірна України проведе аж через три місяці. У середу, 21 вересня, у гостьовому матчі поміряється силами із збірною Шотландії.

Владислав КАЛЕНІКОВ,

студент факультету філології і журналістики ТНПУ.

На фото: ветеран збірної України Андрій ПЯТОВ провів завершальну гру у складі національної команди.

Фото із соціальних мереж