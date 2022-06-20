Спортивне свято у Скалаті

Перший заступник голови місцевого осередку Національного олімпійського комітету України нашої області Віталій Ігнатенко і голова тернопільської територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Георгій Гунтік привітали учасників традиційного олімпійського дня, який минулої неділі, 19 червня, відбувся на стадіоні славного Скалата. Як і зазвичай, спортивне свято розпочалося із символічного олімпійського пробігу.

Юних прихильників «королеви спорту» щиро вітали всі присутні на спортивній арені. А від місцевого осередку НОК України їм дісталися на згадку ще й пам’ятні призи і подарунки. Хоча нині і літні канікули, олімпійські щоденники, без сумніву, нагадуватимуть школярам на Першовересень про участь у незабутньому спортивному дійстві, в якому вони стали одними з головних героїв.

А після завершення урочистостей завирували спортивні баталії в улюблених сільськими фізкультурниками краю видах — волейболі, футзалі і метанні дротиків. Участь в останньому, до речі, взяли представниці чарівної половини людства двох вікових груп — до вісімнадцяти років і старші. Вони і перші визначилися з іменами переможниць і призерок.

Після пробних і залікових спроб серед дівчат не було рівних Камілі Башняк із Великих Гаїв поблизу Тернополя. Друге місце дісталося Анні Павлишин із сусідніх Великих Бірок. А третє — тимчасово переселеній киянці Вероніці Дворник, яка нині мешкає у Скалаті.

Натомість суперечка жінок завершилася тріумфом Людмили Перхалюк із Теребовлі. Другою фінішувала одна з господарок змагань Ольга Данелюк, третьою — ще одна представниця Великих Бірок Оксана Паламар.

Тим часом аматори гри над сіткою і прихильники шкіряного м’яча після стартових поєдинків лишень відчули смак боротьби. А вже після завершення турніру футзалістів місцеві арбітри Володимир Бульбін та Ігор Скуба констатували, що найкращою стала команда з Теребовлі. Друге місце не менш заслужено дісталося футзалістам із Великих Бірок, третє — команді з Великих Гаїв.

Найбільше ж претендентів на перемогу було у чоловічому турнірі з волейболу, об’єктивне суддівство якого забезпечили легендарний свого часу гравець вітчизняної прем’єр-ліги Петро Ніколюк родом із Шумщини та арбітр національної категорії Роман Єднаковський із Тернополя. Усе, так би мовити, без найменших натяків на необ’єктивність представників волейбольної Феміди. Теребовлянці на чолі з відомими братами Савківими — чемпіони! Тільки преможцям поступилися аматори гри над сіткою із Хоросткова. А третіми стали волейболісти із Великих Бірок, випередивши команди з Великих Гаїв і Скалата. Скалатська дитячо-юнацька спортивна школа на чолі з директором Володимиро Лесівим щиро вдячна міському голові Скалата Петрові Савончаку за допомогу в організації змагань.

Фото із соціальних мереж