За заслуги і шана

Низкою своїх указів Президент України Володимир Зеленський нещодавно призначив стипендії головної посадової особи нашої держави видатним спортсменам із параолімпійських і дефлімпійських видів спорту. Не забули і про їхніх наставників, які безпосередньо причетні до торішніх гучних міжнародних успіхів.

Серед тих, хто завдяки своїм вагомим спортивним досягненням протягом року щомісяця отримуватиме заслужену фінансову винагороду, і наші земляки. Двоє з них, до речі, вже встигли про себе заявити на повний голос і під час нещодавніх XXIV літніх Дефлімпійських ігор у Бразилії.

Утім, як щойно наголосив, згадані президентські стипендії призначені за підсумками 2021 року. Тож не дивуйтеся стосовно того, що у переліку премійованих не знайдете, скажімо, чемпіона Дефлімпіади, футболіста Івана Рудзевича. Натомість двом іншим вихованкам тернопільських регіонального центру «Інваспорт», а також ДЮСШ «Інваспорт», призеркам цьогорічних найбільш престижних змагань сучасності серед спортсменів із порушеннями слуху президентські стипендії призначені.

Мова про бронзову призерку торішнього чемпіонату світу, дзюдоїстку Марію Балу і срібну призерку світової легкоатлетичної першості Руслану Муравську. Відзначені і заслуги ще однієї вихованки тернопільського «Інваспорту», срібної призерки торішнього чемпіонату світу з пляжного волейболу Софії Яцькової.

Президентські стипендії призначені і тренеру Марії Бали Леонові Уруському, а також наставнику Руслани Муравської Михайлові Васіруку. Було би, звісно, несправедливо не згадати і ще про одного нашого земляка, волейболіста Андрія Грушку, який нині захищає честь столиці нашої держави Києва. Талановитому майстрові гри над сіткою, срібному призеру торішнього чемпіонату світу теж призначено стипендію.

Щомісяця протягом року наші земляки отримуватимуть від семи до дев’яти тисяч гривень.

На фото: срібна призерка торішнього чемпіонату світу з легкої атлетики, срібна призерка XXIV літніх Дефлімпійських ігор, президентська стипендіатка Руслана МУРАВСЬКА разом зі своїм наставником, заслуженим тренером України Михайлом ВАСІРУКОМ.

Фото із соціальних мереж