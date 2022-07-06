Наприкінці минулого тижня вихованці Тернопільської КДЮСШ №1 взяли участь у відкритому чемпіонаті Львівської області з плавання. За нагороди змагалися молодь, юніори та юнаки з багатьох куточків нашої держави.

Серед наших земляків відзнак переможця чи призера удостоїлися Поліна Циклаурі, Михайло Веселовський, Михайло і Віталій Басари і Микола Данилевич. А за крок від призових місць на своїх дистанціях опинився Віктор Табачинський.

Вихованці Тернопільської КДЮСШ №1 займаються під керівництвом Катерини Антонишин. Колектив навчального спортивного закладу гордиться своїми підопічними. А їхнім батькам велика подяка за організацію, супровід та підтримку дітей під час поїздки. Тренуймося, аби стати сильними. І разом робімо все для перемоги!

Фото із соціальних мереж