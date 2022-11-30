Володимир БРУДКО: «Нарахування та сплата майнових податків під час війни»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна інтернет-конференція. Виконувач обов’язків начальника управління — начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб-підприємців, податку на майно та місцевих зборів з фізичних осіб Володимир Брудко поспілкувався з усіма охочими на тему нарахування та сплати майнових податків:

— Як застосовуються пільги з податку на нерухомість у випадку наявності кількох об’єктів житлової нерухомості, один з яких використовується з метою одержання доходу?

— При обчисленні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з декількох об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичної особи згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 ПКУ, до об’єкта оподаткування, що використовується з метою одержання доходів, пільги, передбачені пунктом 266.4 статті 266 ПКУ, не застосовуються.

Тобто, до об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів, зокрема здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності.

— У червні цього року здав в оренду переселенцям квартиру. Буде пільга щодо сплати податку на нерухоме майно?

— Якщо фізична особа — власник об’єкта житлової нерухомості протягом кількох місяців звітного року здавала об’єкт житлової нерухомості в оренду, пільга зі сплати податку на такий об’єкт не застосовується починаючи з того місяця, в якому фактично об’єкт здавався в оренду. Та до кінця місяця, в якому припинено його здачу в оренду.

Для проведення звірки даних, зокрема, щодо об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку, права на користування пільгою зі сплати податку, маєте право звернутися з письмовою заявою до контрольного органу за своєю податковою адресою.

— Користуюся пільгою зі сплати податку на нерухомість завдяки тому, що входжу у дозволені квадратні межі. Однак цього року розпочав спорудження будинку на 200 квадратних метрів. Чи необхідно буде в наступному році сплачувати податок на нерухомість за незавершене будівництво?

— Ні. Об’єкти незавершеного будівництва не визначені Податковим кодексом України як об’єкти оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

— Які пільги щодо сплати земельного податку встановлені для громадян?

— Від сплати земельного податку звільняються:

особи з інвалідністю першої і другої груп;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до вісімнадцяти років;

пенсіонери за віком;

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, про які згадав, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, у селищах — не більш як 0,15 гектара, у містах — не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

— Чи можна скористатися пільгою зі сплати земельного податку фізичній особі, яка належить до пільгових категорій, але вчасно не подала до податкової заяву про її застосування та документ, що посвідчує право на пільгу?

— Пільга із земельного податку почне застосовуватися з наступного податкового (звітного) року, якщо фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, подала контрольному органу за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем знаходження будь-якої із земельних ділянок, що знаходяться її власності (якщо має у власності декілька земельних ділянок) заяву довільної форми про застосування пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу, — посвідчення особи з інвалідністю першої або другої груп, пенсійне посвідчення за віком тощо невчасно:

після першого травня поточного року — якщо станом на перше січня поточного року фізична особа має у власності одну земельну ділянку або декілька;

після завершення тридцяти календарних днів із дня набуття права на пільгу та/або права власності — якщо право на пільгу у фізичної особи виникає протягом календарного року та/або фізична особа, набуває право власності на земельну ділянку/земельні ділянки.

— Які документи треба надати для отримання пільги?

— Фізична особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, подає контрольному органу за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем знаходження будь-якої із земельних ділянок заяву довільної форми про застосування пільги та документи, що посвідчують її право на неї. Мова про: посвідчення особи з інвалідністю першої або другої групи, пенсійне посвідчення (за віком), посвідчення батьків багатодітної сім’ї, які виховують трьох і більше дітей віком до вісімнадцяти років, посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», посвідчення особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1—3 категорія), договір оренди землі, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

— У поштовій скриньці знайшла повідомлення про сплату податку на нерухомість. До якого часу його необхідно сплатити?

— Податкове зобов’язання за звітний рік із податку сплачується фізичними особами протягом шістдесяти днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Зауважу також, якщо пошта не може вручити платнику податків документ у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їхньою відмовою прийняти документ, не знаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою у повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області