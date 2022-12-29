«Бронза» юніорів у «Різдвяній гонці»

Дует у складі тернопільського стріляючого лижника Віталія Мандзина та Олександри Меркушиної, яка відносно недавно переїхала з Підгороднього поблизу нашого обласного центру на Закарпаття, став бронзовим призером юніорських змагань Talent Team Challenge. Ці старти вчора, 28 грудня, теж провели в німецькому Гельзенкірхені під егідою традиційної «Різдвяної гонки».

Вітчизняним прихильникам біатлону, мабуть не зайве буде нагадати, що згадане щорічне біатлонне шоу проводиться з 2002 року. Попередні двоє, до речі, відбулися без глядачів через епідемію коронавірусу. Складається ж гонка з двох частин — змішаної естафети з масового старту і гонки переслідування. Остання і визначає остаточно переможців і призерів.

Першими з’ясували стосунки талановиті молоді стріляючі лижники. Їхня суперечка засвідчила, що Олександра Меркушина і Віталій Мандзин гідні відзнак за третє місце. Швидше за них до фінішу дісталися тільки норвежці Марен Баккен і Мартін Улдаль. А друге місце завоювали чеські атлети Тереза Воробнікова та Йонас Маречек.

Натомість вітчизняних прихильників біатлону, звісно, не може не потішити та обставина, що під час перегонів талановитої молоді 17-річна Олександра Меркушина, яка є студенткою Західноукраїнського національного університету, і 19-річний студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка та одночасно теж студент ЗУНУ Віталій Мандзин, який удосконалює майстерність в обласній ШВСМ, були чи не наймолодшими.

Обоє, до речі, у цьому сезоні у складі збірної України вже встигли дебютувати на етапах Кубка світу в австрійському Хохфільцені. А Віталій продемонстрував свою майстерність ще й у французькому Ансі. Без сумніву, залишилися вони задоволеними і здобутим під час «Різдвяної гонки» досвідом. Скажімо, Віталій Мандзин переконаний, що виступати перед такими трибунами дуже круто.

Після змагань українські спортсмени залишилися ночувати у Німеччині. А вже сьогодні зранку взяли курс на словенську Поклюку, де під час навчально-тренувального збору відзначать Новий рік. Пізніше на Віталія очікує мандрівка до Сполучених Штатів Америки, куди десятого січня вирушить для участі у зимовій Універсіаді.

Залишається хіба додати, що у «Різдвяній гонці» дорослих українці Юлія Джима та Антон Дудченко фінішували восьмими. А перемогли французи Жулія Сімон і Фаб’єн Клод.

На фото: бронзові призери юніорських перегонів Олександр МЕРКУШИНА і Віталій МАНДЗИН.

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