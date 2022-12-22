Майстрами не народжуються

Юні майстри малої ракетки двох вікових груп нещодавно у Тернопільській ЗОШ №28 визначили лауреатів чемпіонату області з настільного тенісу. За нагороди сперечалися збірні Збаразької, Заліщицької, Бережанської дитячо-юнацьких спортивних шкіл і дві команди Тернопільської ОДЮСШ.

Турнір старших юнаків 2007—2009 років народження засвідчив перевагу підопічного Володимира Вонса Максима Кулика з Тернопільської ОДЮСШ. Тільки йому поступився Арсен Романишин із Бережанської ДЮСШ, яким опікується Ігор Шуфляд. А ще один вихованець пана Ігоря Назар Маковий заслужив право піднятися на третю сходинку п’єдесталу пошани.

Азартно проходили баталії і під час суперечки їхніх ровесниць. Завершилися вони перемогою Марії Демчук із Заліщицької ДЮСШ, яка у боротьбі за головний трофей випередила Наталію Грицишин та Ангеліну Николишин з обласної дитячо-юнацької спортивної школи.

Ті з наставників, хто займається з юними прихильниками настільного тенісу, сподіваються, що нові «зірки» із часом підростуть також і серед юнаків із дівчатами 2010 року народження та молодших. Як, скажімо, підопічні тренера Заліщицької ДЮСШ Ольги Мамалиги Святослав Петрів та Ярослав, які порадували її подвійною звитягою у турнірі молодших. А малий фінал за третє місце виграв Ілля Менчіков з ОДЮСШ. Юнак займається під керівництвом Андрія Чернецького.

Останнього з наставників перемогою у турнірі молодших дівчат порадувала також Софія Мархивка. Особливо з огляду на те, що змогла довести свою перевагу над Веронікою Ушкевич, яка займається в іншого тренера ОДЮСШ Володимира Вонса. Натомість уже згадана Ольга Мамалига була втішена «бронзою» Софії Огородник.

Переможці і призери нагороджені грамотами і медалями.

На фото: юні тенісисти із Заліщицької ДЮСШ склали гідну конкуренцію ровесникам із Тернополя.

Фото із соціальних мереж