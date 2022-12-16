На фінішній прямій

Із часу нашої останньої розповіді про перипетії фінальної частини чемпіонату світу з футболу в Катарі найсильніші із збірних, які подолали стадію 1/8 фіналу, спочатку встигли з’ясувати стосунки у чвертьфіналі. А минулих вівторка-середи, 13—14 грудня, стало відомо, хто виборов право посперечатися у фінальному матчі за титул нового чемпіона світу.

Та про все, звісно, за порядком. У двох стартових чвертьфінальних зустрічах для з’ясування імені найсильнішого арбітрам довелося призначати не тільки два овертайми, а й серію одинадцятиметрових ударів. Саме після цього стало зрозумілим, що за підсумками двобою Хорватії і Бразилії (основний і додатковий час — 1:1) п’ятиразові переможці мундіалів бразильці змушені припинити боротьбу за нагороди — 4:2 на користь збірної Хорватії.

Випробування своєрідною футбольною лотереєю випало і на долю аргентинця Ліонеля Мессі та його партнерів по команді під час принципового поєдинку зі збірною Нідерландів. Із тією хіба різницею, що за два тайми і в компенсовані тридцять хвилин на табло значився рахунок 2:2. Утім, під час ударів із позначки значно впевненішими почувалися підопічні Ліонеля Скалоні. Серія одинадцятиметрових достроково перервалася за рахунку 4:3 на їхню користь.

Натомість у двох інших чвертьфіналах обійшлося без додаткового часу. Хоча боротьба теж була не менш азартною і напруженою: Марокко — Португалія — 1:0, Англія — Франція — 1:2. Тож і збірній Кріштіану Роналду довелося достроково повернутися додому.

А ось під час проведеного минулого вівторка першого півфінального матчу прихильники гри мільйонів стали свідками перемоги однієї команди над іншою з великим рахунком 3:0. Інший претендент на титул найсильнішого футболіста планети Ліонель Мессі, здається, всерйоз претендує і на звання найкращого гравця мундіалю, забивши, як і француз Кіліан Мбаппе, вже свій п’ятий гол на чемпіонаті. Саме завдяки йому та ще іншому нападнику аргентинців Хуліану Альваресу долю протистояння із збірною Хорватії було вирішено ще незадовго до завершення першого тайму.

Спочатку на 34-й хвилині Ліонель Мессі традиційно для турніру в Катарі реалізував одинадцятиметровий удар, призначений цього разу за порушення правил у своєму штрафному майданчику голкіпером хорватів Домініком Ліваковичем проти Альвареса. А ще через п’ять обертів секундної стрілки незаперечний лідер аргентинців, навіть попри те, що суперники збили його з ніг у центрі поля, встиг організувати вражаючий прорив уже згаданого Хуліана Альвареса.

А в середині другої половини зустрічі (69-та хвилина) ця солодка парочка аргентинців остаточно поставила на коліна збірну Хорватії. Конкуренти, як не старалися, однак не змогли завадити Ліонелю Мессі проникнути з правого флангу до своїх володінь і віддати вбивчий пас на Альвареса.

Підсумок же позавчорашньої зустрічі між збірними Франції і Марокко (2:0) означав, що в неділю, 18 грудня, суперниками збірної Аргентини у фінальному поєдинку чемпіонату світу стали саме чинні володарі трофею. Завдяки влучним пострілам Тео Ернандеса вже на п’ятій хвилині і Коло Муані — на 79-й.

Фінальний поєдинок, нагадаю, розпочнеться о 17-й годині за київським часом. А днем раніше, 17 грудня, у матчі за третє місце зійдуться збірні Хорватії і Марокко.

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