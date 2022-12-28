Найкращим гравцем року став Артем Довбик

Хоча у вітчизняному футболі національний чемпіонат проводиться за системою «осінь-весна», представникам засобів масової інформації звісно ж, ніхто не має права заборонити визначати найкращих вітчизняних виконавців у році, що минає. Ось і одне з київських видань нещодавно оприлюднило свою версію традиційного опитування.

У ньому взяли участь по п’ятнадцять футболістів і головний тренер кожної з команд Української прем’єр-ліги. За перше місце нараховували три бали, за друге — два і за третє — один.

Набравши 393 очок або 51 відсоток від максимально можливого результату, переможцем опитування на звання найкращого гравця 2022 року став нападник «Дніпра-1» Артем Довбик. Не набагато відстав від нього півзахисник донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик, в активі якого 375 очок. А призову трійку замкнув ще один яскравий виконавець «Дніпра-1» Олександр Піхальонок — 175 залікових балів.

Четверта і п’ята позиції дісталися півзахисникам київського «Динамо» Віталієві Буяльському (148) і Вікторові Циганкову — 62 голоси. Із результатом 33 бали шосте-сьоме місця розділили Андрій Цуриков з «Олександрії» та Ігор Кірюханцев із луганської «Зорі». Ще один гравець останньої із цих команд Олег Данченко посів восьме місце — 30 очок. А двоє завершальних місць у десятці найкращих дісталися гравцям «Шахтаря» Георгієві Судакову і Миколі Матвієнку, перевагу яким віддали відповідно 27 і 20 опитаних.

На фото: переможець опитування Артем ДОВБИК із «Дніпра-1».

Фото із соціальних мереж