Нашого цвіту — по всьому світу: 15-річний Іван Струк із Чорткова став гравцем англійського «Челсі»

Свій перший професійний дворічний контракт з англійським футбольним клубом «Челсі» підписав п’ятнадцятирічний чортків’янин Іван Струк, який нині проживає в Англії. Юнак зазвичай грає на позиції півзахисника.

На останньому перегляді молодих футболістів, організованому лондонським клубом, із дев’яти хлопців, які демонстрували свої навики та вміння, контракт запропонували лише нашому Іванові Струку.

Цікаво, що любов до гри мільйонів хлопцеві змалечку прививали тато з дідусем. Тато 15-річного Івана — Ігор Струк — свого часу провів не один успішний сезон за чортківський «Кристал», київське «Динамо-2», інші вітчизняні команди.

Дідусь і тезка молодого талановитого гравця Іван Струк теж виступав за наш «Кристал», тернопільську «Ниву», івано-франківський «Спартак». Причому, тричі ставав володарем кубка колишнього СРСР «Золотий колос» серед сільських колективів у складі бучацького «Колоса».

Земляки пишаються тобою, Іване! Не зупиняйся на досягнутому!

На фото: новоспечений гравець лондонського «Челсі» Іван СТРУК разом із рідними в офісі знаменитого клубу.

Фото із соціальних мереж