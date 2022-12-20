Наталія СТЕЦЬКО: «Блокування податкових накладних є спільним вирішенням проблемних питань»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Наталія Стецько поспілкувалася з усіма охочими на тему проблемних питань призупинення реєстрації податкових накладних.

— Чи необхідно завіряти копії документів, що подаються до повідомлення про подання пояснень щодо податкових накладних, реєстрацію яких зупинено?

— Платнику податків не потрібно завіряти копії документів, що подаються до ДПС в електронному вигляді для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки такі документи подаються в сканованому вигляді у форматі PDF, PNG або JPG у вигляді окремих додатків до повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено з відповідним накладанням на них кваліфікованого електронного підпису та печатки (за наявності).

— При заповненні скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної допущено помилку. Як можна її виправити?

— Платник податку не може виправити помилку, допущену при заповненні скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Однак може відкликати скаргу із помилками та із врахуванням виправлень подати її повторно.

— Протягом якого часу ДПС України розгляне скаргу на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної в період дії воєнного стану?

— Скарга на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядається комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику протягом десяти календарних днів із дня її отримання.

Водночас тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України зупиняється перебіг 10-денного строку щодо розгляду скарги, яка надійшла (надійде) у період із 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України та/або яка не розглянута станом на 24 лютого 2022 року.

— Як правильно заповнити таблицю даних платника ПДВ?

— Таблиця даних платника податку на додану вартість допоможе не допустити зупинення реєстрації ПН/РК за ідентичними операціями. Подається вона за встановленою формою згідно з додатком 5 до порядку за номером 1165 разом із поясненням, та повинна містити інформацію щодо специфіки діяльності платника ПДВ, зокрема про його види економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТ ЗЕД), послуг ( ДКПП), що придбаваються/постачаються. При цьому таблиця має містити тільки ті коди товарів/послуг і ті коди КВЕД, які дійсно відповідають діяльності платника, по якому зупинена податкова накладна. Якщо платник податку здійснює кілька видів діяльності, рекомендується сформувати та подати окремі таблиці даних платника ПДВ щодо кожного виду діяльності. Деталізація кодів товарів та послуг, зазначених у податковій накладній, має повністю відповідати за кількістю цифр та знаків кодам, відображеним у таблиці.

— Які подальші дії, коли таблицю даних платника ПДВ не враховано органом ДПС?

— Платник податку має право подати таблицю даних повторно, обмежень за кількістю разів її подання немає. При цьому, для врахування таблиці комісією податкового органу необхідно усунути причини відмови, зазначені у попередньому рішенні.

— Чи зупиняється граничний термін подання повідомлення для розблокування податкових накладних під час війни?

— Відповідно до пункту 102.9 статті 102 Податкового Кодексу України на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених ним та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи. Відповідно, якщо закінчення терміну 365 календарних днів, встановленого для подання платником податків повідомлення про надання пояснення у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, припадає на період війни, то такий перебіг строку зупиняється.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області