Новий сезон розпочав «бронзою» у лижному спринті

У фінському Вуокатті розпочався параолімпійський Кубок світу з лижних перегонів та біатлону нового сезону 2002—2023 років. Серед його учасників, як прихильники зимових видів спорту нашого краю вже звикли останнім часом, і вихованець тернопільських регіонального центру «Інваспорт» та однойменної дитячо-юнацької спортивної школи Тарас Радь.

Майстер спорту міжнародного класу з лижних перегонів і заслужений майстер спорту з біатлону, нині вже студент магістратури факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Тарас Радь, нагадаємо, змагається серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Виступи у лижних перегонах у класі LW 10—12 (сидячі) наш 23-річний земляк, підопічний заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора федорчака розпочав минулої неділі із завоювання бронзової медалі у спринті. З урахуванням тієї обставини, що біатлон більше подобається Тарасові, ніж лижні перегони, результат, погодьтеся, гідний поваги.

Натомість сюрпризом для багатьох стане повідомлення про те, що у складі параолімпійської збірної України Тарас Радь віднедавна не єдиний представник Тернопільщини. Поряд із ним на трасах Вуокатті змагався і 34-річний Володимир Черниш із Копичинців. За підсумками дебютної для нього гонки пан Володимир фінішував вісімнадцятим.

Але заспокоюватися на досягнутому обом нашим землякам, звісно ж, не на часі. Вже сьогодні мають визначитися лауреати індивідуальної гонки у біатлоні. Далі — не менш насичена програма, яка, без сумніву, вимагатиме від спортсменів виступів із максимальною самовіддачею.

Завершиться ж етап Кубка світу у фінському Вуокатті наступного понеділка, 19 грудня.

На фото: бронзовий призер етапу Кубка світу у лижному спринті Тарас РАДЬ (праворуч).

Фото із соціальних мереж