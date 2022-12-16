Плавці не підвели

Нещодавно у селі Баранинці на Закарпатті відбувся чемпіонат України з плавання серед дорослих та молоді з порушеннями слуху. Честь нашого краю захищали вихованці КДЮСШ №2 імені Ю. Горайського міської ради і ДЮСШ «Інваспорт».

І в обох турнірах, які відбулися у спорткомплексі «Зінедін», вони порадували своїх наставників щедрим медальним урожаєм. Хоча жодному з наших земляків, на жаль, так і не вдалося піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани.

Під час баталій дорослих Соломія Кушнірук у своєму улюбленому брасі фінішувала третьою у вирішальних запливах на 50, 100 і 200 метрів. Аналогічного успіху на стометрівці батерфляєм домігся Андрій Древа, на стометрівці на спині — Олександр Романюк, на 200-метрівці цим же стилем — Олександра Баган. А Дмитро Личковський (саме він є вихованцем ДЮСШ «Інваспорт») удостоєний відзнак за третє місце на дистанції 200 метрів брасом.

Також жіноча збірна Тернопільщини завоювала друге в естафеті 4 по 50 метрів комплексним плаванням. А змішана команда, фінішувавши відразу за призерами в естафеті 4 по 50 метрів вільним стилем, стала третьою в комбінованій естафеті.

Троє із згаданих спортсменів відзначилися і під час змагань молоді. Три титули віцечемпіона завоював Дмитро Личковський — на відрізках 50 метрів вільним стилем і брасом та 100 метрів комплексним плаванням. На стометрівці ж брасом став третім.

Ще три «бронзи» поповнили особисту колекцію нагород Соломії Кушнірук. За досягнення на тих же дистанціях, що і під час стартів дорослих. Нарешті, Олександру Баган товариші по тренуваннях щиро привітали із завоюванням третіх місць на дистанціях 100 і 200 метрів на спині.

На фото: збірна Тернопільщини після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж