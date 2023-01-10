Чим вище, тим краще

Наприкінці минулого тижня у латвійській Сігулді визначилися лауреати четвертого етапу Кубка світу із санного спорту. Як і місяць тому в Інсбруку, знову порадував виступом наш земляк із Кременця, багаторазовий учасник зимових Олімпійських ігор Андрій Мандзій.

Завойовану торік на початку грудня, коли власне перегони і стартували, підсумкову десяту позицію в одиночних санях Андрій зумів покращити, посівши цього разу дев’яте місце. До того ж після першого спуску наш санкар узагалі входив до шістки найкращих. Прогресує і партнер Андрія Мандзія, львів’янин Антон Дукач, який цього разу за підсумками двох спусків фінішував дванадцятим.

Естафетна ж команда України у складі львів’янки Олени Стецків, Андрія Мандзія та двомісного екіпажу Ігоря Гоя із Кременця і львів’янина Ростислава Левковича посіла шосте місце.

Не можна не згадати і про те, що другий і третій етапи, які відбулися в Канаді і Сполучених Штатах Америки, вітчизняні саночники пропустили.

Фото із соціальних мереж