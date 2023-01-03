Другі у командних змаганнях

Напередодні нового року і різдвяних свят юні майстри малої ракетки з Тернопільської ОДЮСШ самі, так би мовити, подбали про власний піднесений настрій. Усе завдяки успішному виступу в Андріївці Золочівського району Львівської області, де відбувся турнір на призи «Академії настільного тенісу Віктора Дідуха».

Дводенні баталії насамперед запам’ятаються нашим землякам завойованим другим місцем у командних змаганнях. А в особистому заліку підопічні Володимира Вонса порадували двома завойованими бронзовими медалями. За підсумками суперечки юнаків права піднятися на третю сходинку п’єдесталу пошани удостоївся Віталій Вівсяний. А серед дівчат аналогічного успіху домоглася Наталя Грицишин.

На фото: Володимир ВОНС разом із двома своїми підопічними перед початком турніру.

Фото із соціальних мереж