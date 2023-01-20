Роман САВКА: «Актуальні питання стосовно акцизного податку»

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області нещодавно відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник управління контролю за підакцизними товарами Роман Савка поспілкувався з усіма охочими на тему актуальних питань акцизного податку.

Перше запитання стосувалося електрогенераторних установок:

— Користуємося електрогенераторною установкою. Чи необхідна ліцензію на право зберігання пального, яке споживається для її заправлення?

— Відповідно до Закону України від 13 грудня 2022 року за номером 2836 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприйняття відновлення енергетичної інфраструктури України» на період дії воєнного стану суб’єкт має право зберігати пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки, в обсязі до двох тисяч літрів на кожному об’єкті без наявності відповідної ліцензії.

— Які документи необхідно подати для того, аби зберігати пальне для використання в електрогенераторній установці?

— Зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, здійснюється суб’єктом господарювання на підставі подання декларації про провадження господарської діяльності із зберігання пального до територіальних органів ГУ ДПС України за місцем зберігання пального.

— Що необхідно зазначати у декларації власником електрогенераторної установки?

— У декларації про провадження господарської діяльності із зберігання пального зазначаються відомості про:

для юридичної особи — організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи або його уповноваженого представника;

для фізичної особи-підприємця — прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, місце проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти);

загальну місткість резервуарів та ємностей, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження.

— Як подати декларацію про провадження господарської діяльності із зберігання пального під час воєнного стану?

— Декларація може бути подана у довільній формі за вибором суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) нарочно, поштою або в електронному вигляді, в порядку, встановленому статтею 42 Податкового кодексу України.

— Відколи набувається право на зберігання пального в генераторах без отримання дозвільних документів?

— Право на зберігання пального, яке споживається для заправлення генератора в обсязі понад 2000 літрів на кожному об’єкті набувається з моменту подання декларації до ДПС за місцем зберігання пального.

— Яку відповідальність передбачено при встановлені факту зберігання суб’єктами господарювання пального в обсягах понад 2000 літрів без отримання ліцензії та за відсутності належним чином поданої декларації про провадження господарської діяльності із зберігання пального до податкового органу?

— Якщо в період дії воєнного стану на території України та протягом 30-денного строку з дня його припинення або скасування контрольним органом буде виявлено факти зберігання суб’єктом господарювання пального в обсягах понад 2000 літрів без отримання ліцензії та за відсутності належним чином поданої декларації, то до нього застосовується відповідальність, яка передбачена статтею 17 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» за здійснення зберігання пального без ліцензії у розмірі п’ятсот тисяч гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області