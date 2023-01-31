Склали гідну конкуренцію лідерам

Наприкінці минулого тижня німецький Оберхоф став ареною напружених триденних баталій санкарів. Після проведеної реконструкції знаменитої санно-бобслейної траси саме на ній організатори вирішили провести 51-й чемпіонат світу із санного спорту.

Честь збірної України, як і зазвичай, захищали атлети із Кременця і Львова. Наші земляки були представлені Андрієм Мандзієм, Юліаною Туницькою, Ігорем Гоєм, Наталією Хитренко і Вікторією Коваль. Натомість львів’яни делегували Антона Дукача, Олену Стецків, Олександру Мох, Ростислава Левковича, Даниїла Марциновського, Вадима Микиєвича і Богдана Бабуру.

Світовий форум розпочався кваліфікаційними заїздами у спринті. Згідно із жеребкуванням атлети здійснили по одному спуску, за підсумками яких до фіналу потрапляли по п’ятнадцять найкращих атлетів у кожному виді програми. Останні і визначили лауреатів стартів.

Із вітчизняних спортсменів, які сперечалися у двомісних жіночих екіпажах, боротьбу продовжили Олена Стецків з Олександрою Мох і Наталія Хитренко з Вікторією Коваль — дружно фінішували один за одним відповідно на тринадцятій і чотирнадцятій позиціях.

Другий змагальний день розпочався визначенням переможців і призерів серед двомісних чоловічих екіпажів уже за класичною програмою. Найкраще серед вітчизняних екіпажів виступив збірний кременецько-львівський у складі Ігоря Гоя і Ростислава Левковича, який за підсумками двох спусків фінішував п’ятнадцятим. Двома ж позиціями нижче розташувалися Вадим Микиєвич і Богдан Бабура. Натомість у суперечці жінок Олена Стецків та Олександра Мох — одинадцяті, Наталія Хитренко і Вікторія Коваль — п’ятнадцятими.

Після змагань екіпажів настала і черга жінок. Зайве, мабуть, казати, що всі надії вітчизняні вболівальники покладали на чемпіонку світу серед юніорок Юліану Туницьку. Однак, мабуть, через відсутність необхідного досвіду виступів на змаганнях такого рівня дівчині не вистачило тисячних часток секунди, аби посперечатися за більш високе місце. Довелося втішатися 21-м. інша ж наша санкарка Олена Стецків посіла 24-те місце.

Азартною була і боротьба чоловіків на одномісних санях. На превеликий жаль господарів, завершилася вона перемогою спортсмена з Австрії. У той же час не можна не зазначити, що з лідерами світового санного спорту гідно конкурували також українські спортсмени. У підсумковому протоколі досвідчений наш земляк, багаторазовий учасник зимових Олімпійських ігор Андрій Мандзій розмістився на чотирнадцятій позиції, Антон Дукач — на шістнадцятій, дебютант світової першості Даниїл Марциновський — на 25-й.

Нарешті, завершився чемпіонат світу командними змаганнями в естафеті. Збірна України у складі Юліани Туницької, Андрія Мандзія, Ігоря Гоя і Ростислава Левковича посіла восьме місце.

На фото зліва направо: Ростислав ЛЕВКОВИЧ, Ігор ГОЙ, Юліана ТУНИЦЬКА та Андрій МАНДЗІЙ після змагань в естафеті.

Фото із соціальних мереж