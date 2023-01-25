Тарас Радь — віцечемпіон світової першості

У шведському Естерсунді від минулої суботи, 21 січня, і до завершення цього тижня тривають баталії чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату і порушеннями зору. Честь параолімпійської збірної України захищають 24 спортсмени з інвалідністю.

Серед них й уславлений уже наш земляк, вихованець тернопільського «Інваспорту» Тарас Радь. Завдяки вагомим здобуткам на міжнародній арені студент магістратури Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка вже встиг стати майстром спорту міжнародного класу з лижних перегонів і заслуженим майстром спорту з біатлону.

Тож учора, 24 січня, звісно, був одним із фаворитів під час третього змагального дня, коли визначалися лауреати спринтерських лижних перегонів. І сподівання своїх прихильників підопічний заслуженого працівника фізичної культури, заслуженого тренера України Віктора Федорчака виправдав. За підсумками баталій атлетів у класі LW 10—12 (сидячі) продемонстрований Тарасом Радем на фініші час дозволив йому завоювати титул віцечемпіона.

Сподіватимемося, що і в інших дисциплінах її величність спортивна Фортуна не підведе нашого земляка. У світовій першості, до речі, бере участь ще один вихованець тернопільських центру та ОДЮСШ «Інваспорт» Володимир Черниш із Копичинців, який також змагаються у тому ж класі, що і Тарас Радь.

На фото: Тарас РАДЬ (ліворуч) під час церемонії нагородження лауреатів спринтерських лижних перегонів.

Фото із соціальних мереж