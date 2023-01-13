Володимир БРУДКО: «Які новації очікують на підприємців у новому 2023 році»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Виконувач обов’язків начальника Володимир Брудко поспілкувався з усіма охочими на тему податкових змін для громадян під час воєнного стану.

— Уже із першого січня нового 2023 року, — сказав для початку пан Володимир, — на українців очікує низка змін у різних сферах. Набув, скажімо, чинності новий державний бюджет, який визначає як ключові економічні параметри життя нашої країни, так і податків зокрема. І, звісно, варто пам’ятати, що розмір нинішньої мінімальної заробітної плати — 6700 гривень — впливає на основні податкові показники 2023 року.

А ось і перше запитання:

— Які ліміти річного доходу для фізичних осіб-підприємців у 2023 році?

— Ліміт доходів підприємців на спрощеній системі оподаткування, який є граничною межею заробітку ФОП, при перевищенні якої його можуть перевести на загальну систему оподаткування, прив’язаний до мінімальної заробітної плати. У 2023 році ліміти будуть такими:

— для першої групи — 1118900 гривень, що складає 167 розмірів мінімальної зарплати);

— для другої — 5587800 гривень або 834 розміри мінімальної зарплати);

— для третьої — 7818900 гривень чи 1167 розмірів мінімальної зарплати).

— Коли ваша ласка, скажіть, яку суму єдиного податку платитимуть підприємці у 2023 році?

— Насамперед нагадаю, що суми єдиного податку для першої та другої груп фізичних осіб-підприємців прив’язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Саме тому у 2023 році сума єдиного податку щомісяця складатиме:

— для першої групи ФОП — 268,4 гривні, що складає 10 відсотків від прожиткового мінімуму);

— для другої групи — 1340 гривень чи 20 відсотків від мінімальної зарплати);

— для третьої групи ставки, порівняно з 2022 роком, не зміняться: три відсотки від доходів для платників ПДВ, п’ять — від суми доходів для неплатників ПДВ. А також спеціальний режим два відсотки дя неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

— Яку суму єдиного внеску необхідно готувати до сплати у новому році?

— Розміри єдиного внеску у 2023 році будуть такими:

— мінімальний ЄСВ — 1474 гривень за місяць, що складає (22 відсотки від мінімальної зарплати);

— максимальний ЄСВ — 22110 гривень за місяць або 22 відсотки від п’ятнадцяти мінімальних зарплат).

— Який розмір нецільової благодійної допомоги не треба оподатковувати?

— Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що у 2023 році дорівнює 3760 гривень. Нагадаю, що у 2021 році було 3180, у 2022-му — 3470 гривень.

— Чи є право на податкову соціальну пільгу у батьків, які мають двох дітей, одна з яких є інвалідом? І в якому розмірі?

— При додержанні всіх вимог статті 169 Податкового кодексу України платник податку на доходи фізичних осіб має право на застосування двох пільг: на дитину віком до вісімнадцяти років, яка не є особою з інвалідністю, — по 100 відсотків пільги (у 2023 році — 1342 гривні), та на дитину з інвалідністю — по 150 відсотків (у 2023-му — 2013 гривень).

— Виплачуємо одноразову грошову допомогу родині військовослужбовця, який загинув під час війни. Чи оподатковується ця сума ПДФО?

— Ні, не оподатковується. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом, указами Президента України та актами Кабінету міністрів України членам сімей військовослужбовців, які загинули (безвісно пропали) або померли під час виконання службових обов’язків та/або захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області