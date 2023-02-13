І в новому році продовжив свою роботу на Тернопільщині проєкт програми президента нашої держави «Активні парки — локації здорової України». За задумом організаторів, саме він покликаний охопити всі громади, створивши співвітчизниками сприятливі умови для активних занять спортом.

Тож цілком логічними виглядають головні завдання програми — зробити фізичну культуру і спорт ближчими до людей, створити умови для того, аби кожен громадянин України мав можливість стати більш здоровим, поліпшити якість і тривалість активного життя. Іншими словами — протидіяти різноманітним хворобам, набутим через зниження фізичної активності, долати наслідки захворювань, не витрачаючи на це значні кошти, а використовуючи ті умови для занять фізичною культурою та спортом, які є там, де ви проживаєте.

Завдяки тернопільському обласному центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у нашому краї працюють координатори, які проводять фізкультурно-оздоровчі заходи у своїх громадах. Більшість із них — учителі фізичної культури, які дуже люблять свою роботу, вболівають за фізичну культуру і спорт, мають бажання покращити спортивну форму мешканців громади та підняти на вищий рівень їх фізичне здоров’я. Причому, кожен із координаторів отримав від всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» комплект найпростішого інвентаря, який допомагає у проведенні занять.

Як же працювали координатори у своїх громадах на початку цього року? На думку Володимира Назарка з Великих Гаїв поблизу обласного центру, конче необхідно пам’ятати українську мудрість «Рухайся більше — житимеш довше». Пан Володимир систематично проводить гурткові заняття з волейболу, які дуже полюбляють діти, активно їх відвідуючи.

Натомість координатор Ірина Юрків, яка активно працює у Бучацькій ТГ, для початку згадала про спортивну годину «Різдвяні кульки». Під час виконання загальнорозвиваючих вправ на фітболах діти не тільки отримали чимало позитивних емоцій, але й активно провели час, покращуючи, звісно ж, власне фізичне здоров’я.

І під час канікул не робили перерви в улюблених волейбольних тренуваннях і підопічні Оксани Юрків з Козівської громади. Дуже часто вони тривали навіть більше трьох годин.

Але не тільки волейбол полюбляють наші діти. Баскетбол теж користується неабиякою популярністю у дівчат та юнаків. Йому теж притаманні висока емоційність та імпульсивність, різноманіття прояву фізичних якостей та рухових навичок — переконаний Олександр Лобас із Збаража, який провів для школярів заняття з елементами баскетболу.

А в Озернянській територіальній громаді успішно реалізує програму координатор Ольга Кутна. Під час зимових канікул провела цікаві та різноманітні естафети для дітей. Під час же проведення уроків у місцевій школі вчителі проводять фізкультхвилинки, що, без сумніву, допомагає дітям краще засвоювати навчальний матеріал. Провели в Озерній і новорічний квест.

Нарешті, у Борщівській територіальній громаді для дітей вирішили поєднати вправи із спортивного туризму і настільного тенісу. Комбіноване заняття для юних прихильників мандрів провів Богдан Шидловський.

Усі учасники згаданих фізкультурно-спортивних стартів отримали на згадку друковану продукцію видавництва «Школярик».

На фото: учасники дитячих стартів у Великих Гаях.

Фото із соціальних мереж