Найвища відзнака вишу

Нещодавно у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка вшанували одного зі своїх найбільш відомих студентів. Після повернення додому із чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату у шведському Естерсунді на магістранта факультету фізичного виховання Тараса Радя очікував урочистий прийом у ректора Богдана Буяка і керівництва рідного факультету.

Як зазначив Богдан Буяк, рішення нагородити Тараса Радя відзнакою «Гордість ТНПУ» одноголосно підтримав багатотисячний колектив вищу. Заслужений майстер спорту з біатлону, майстер спорту міжнародного класу з лижних перегонів під час навчання уславив альма-матер не тільки титулом параолімпійського чемпіона, а й став багаторазовим призером найбільш престижних міжнародних змагань сучасності серед осіб з інвалідністю, переможцем і призером світових першостей із лижних перегонів і біатлону у своєму класі. Зокрема, на згаданому чемпіонаті світу у Швеції підопічний заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака завоював «золото», два «срібла» і «бронзу».

Під час розмови з Богданом Буяком уславлений вихованець тернопільських регіонального центру та дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт» Тарас Радь розповів про особливості нинішнього сезону, підготовку до майбутніх стартів.

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