Неперевершений Йоханнес, незламний Дмитро

Минулої неділі, 19 лютого, жіночою гонкою з масового старту в німецькому Обергофі завершився чемпіонат світу з біатлону. Якщо кількома словами охарактеризувати найбільш відповідальний у неолімпійському сезоні старт, то не можна не зазначити, що він насамперед запам’ятається неперевершеним виступом нинішнього лідера чоловічих перегонів, норвежця Йоханнеса Тінгнеса Бьо.

Лише в одній з індивідуальних дисциплін — передостанній на цьому чемпіонаті гонці з масового старту нинішній король біатлону фінішував не першим, дозволивши, так би мовити, насолодитися миттю тріумфу двом конкурентам із Швеції — Себастьяну Самуельссону і Мартіну Пансіуломі.

Що ж стосується виступів у Німеччині вітчизняних стріляючих лижників, то важко не погодитися з нещодавно обраним президентом Федерації біатлону України Іваном Крульком, який підбиваючи підсумки турніру, погодився з думкою старшого тренера чоловічої збірної Юрая Санітри — наша команда мала доволі непогані результати в особистих перегонах, але аж ніяк не в естафетах. Чи то за умов поривчастого вітру не впоралися з «лотереєю» на стрільбі під час перебування на вогневих рубежах, чи загальний рівень підготовки, зважаючи на те, скільки поступалися конкурентам ходом, не відповідав очікуванням.

Зрештою, перша половина змагань не видавалася такою безнадійною. Згадаймо хоча би п’яте місце нашого земляка Дмитра Підручного у спринті, його восьму позицію в гонці переслідування. Зауважте при цьому, що капітан нашої збірної торік на початку грудня переніс серйозну операцію, яка, звісно, не дозволила йому перебувати в оптимальних кондиціях.

До того ж, не забуваймо, що троє біатлоністів відібралися до гонки з масового старту, в якій мали право участі лише три десятки найкращих за підсумками виступів на турнірі. Один же з наших запасних Артем Тищенко продемонстрував обнадійливий результат в індивідуальній гонці, встановивши особисте досягнення. Закрити всі двадцять мішеней на чотирьох вогневих рубежах за наявної в Обергофі надзвичайно вітряної погоди — із цим мало хто впорався.

Словом, під час світової першості збірна України п’ятнадцять разів фінішувала у заліковій зоні після індивідуальних дисциплін. Однак лише тричі це трапилося після жіночих перегонів. Завдяки лідерці команди Юлії Джимі. А під час жіночої естафети збірна України перервала медальну серію на чемпіонатах світу, продемонструвавши найгірший результат за свою історію.

Який же з усього цього напрошується висновок? Без сумніву, рук за жодних обставин опускати не варто. Передусім необхідно постаратися успішно завершити цей сезон, докладаючи якомога більше зусиль для того, аби гідна зміна підростала з молодих і талановитих. Саме так і не інакше з’явиться шанс повернутися до еліти світового біатлону.

На завершення ж іще раз нагадаю, кому з українців вистачило майстерності пробитися до залікової зони світової першості, до якої входять чотири десятки найкращих атлетів:

— Дмитро Підручний — п’ятий у спринті, восьмий — у гонці переслідування, 23-ій — у гонці з масового старту;

— Артем Тищенко — 12-й в індивідуальній гонці;

— Юлія Джима — 14-та у гонці переслідування, 29-та — спринті, 40-ва — в індивідуальній гонці;

— Антон Дудченко — 20-й у гонці переслідування, 21-й — у спринті, 25-й — у гонці з масового старту;

— Богдан Цимбал — 29-й у спринті, 39-й — в індивідуальній гонці, 40-й — у гонці переслідування

— Артем Прима — 39-й у гонці переслідування;

— Денис Насико — 40-й в індивідуальній гонці.

На фото: Дмитро ПІДРУЧНИЙ разом із старшим тренером чоловічої збірної Юраєм САНІТРОЮ після завершення спринту.

Фото із соціальних мереж