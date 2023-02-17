Початок баталій за вихід до чвертьфіналу

Минулих вівторка-середи вісімка команд, яка пробилася до 1/8 фіналу головного єврокубкового турніру Старого світу, розпочала суперечку за вихід до чвертьфіналу. Дебютного взяття воріт глядачам, які мали можливість паралельно стежити за обома першими поєдинками, довго очікувати не довелося.

Уже на сьомій хвилині зустрічі італійського «Мілана» та англійського «Тоттенхема» прихильників господарів порадував влучним ударом Браїм Діас. Цей гол і став єдиним у матчі — 1:0 на користь італійського клубу.

А ось уболівальники французького «Парі Сен-Жермен» маленького дива у виконанні своїх улюбленців так і не дочекалися. Навіть попри присутність у їхньому складі Неймара з Ліонелем Мессі і вихід на поле після перерви Кіліана Мбаппе. Останній, щоправда, здавалося, свого таки домігся. Однак арбітри відмінили взяття воріт через мікроскопічний офсайд.

Натомість багаторазові чемпіони Німеччини з мюнхенської «Баварії», які нині ведуть надзвичайно напружену суперечку за черговий титул із ФК «Уніон Берлін», невдовзі після початку другого тайму, на 53-й хвилині, свого домоглися. Вкотре в їхньому складі відзначився самобутній майстер Кінгслі Коман. Після його невідпорного удару безсилим виявився навіть уславлений голкіпер Джіджі Доннарумма. Та ж мінімальна перемога з рахунком 1:0, але вже на користь гостей.

Утім, навіть найбільш оптимістичні прихильники команд, які виграли стартові зустрічі, погодьтеся, навряд чи наважаться стверджувати, що їхні команди вже забезпечили собі вихід до чвертьфіналу. Вся боротьба, так би мовити, ще попереду.

У двох же позавчорашніх матчах зафіксовані такі результати: «Брюгге» (Бельгія) — «Бенфіка» (Португалія) — 0:2, «Борусія» (Дортмунд, Німеччина) — «Челсі» (Англія) — 1:0. Ці два поєдинки для українських уболівальників насамперед були цікавими тим, що у бельгійському та англійському клубах є наші співвітчизники.

Колишній гравець «Шахтаря» Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі «Челсі». У першому таймі грав непогано, втім англійські вболівальники, як, зрештою, й українські, очікують від нього більшого. Натомість Роман Яремчук так і не вийшов на поле у складі «Брюгге».

Учора ж двоє вітчизняних клубів провели перші матчі стадії плей-оф в інших єврокубкових турнірах. В 1/16 фіналу Ліги Європи донецький «Шахтар» у Варшаві помірявся силами із французьким «Ренном». Наші співвітчизники перемогли з рахунком 2:1. А «Дніпро-1» на цій же стадії розіграшу Ліги конференцій на Кіпрі з’ясував стосунки з місцевим АЕК «Ларнака». Підопічні Олександра Кучера поступилися з рахунком 0:1.

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