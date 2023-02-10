Виправдав сподівання вболівальників

Нещодавно сусідній Івано-Франківськ на два дні перетворився на арену баталій майстрів малої ракетки. У спеціалізованому залі з настільного тенісу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу визначилися лауреати відкритого рейтингового турніру.

Одним із його фаворитів судилося стати студенту факультету інженерії машин, споруд та технологій Тернопільського національного технічного університеті імені Івана Пулюя Євгенові Синенькому.

Уродженець Кременця, неодноразовий учасник, переможець і призер різноманітних обласних та всеукраїнських турнірів не підвів прихильників свого таланту і цього разу. Завоював перше місце у малому фіналі, за що і був нагороджений грошовою премією.

Фото із соціальних мереж.