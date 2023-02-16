Здорова Україна — це коли здоровий кожний

Із нагоди Дня Соборності України, який відзначатимемо наступного тижня, минулого понеділка у Збаражі провели дитячі фізкультурно-оздоровчі старти «Здорова Україна». У спортивному комплексі місцевої дитячо-юнацької спортивної школи зібралися дванадцять учнівських колективів із загальноосвітніх навчальних закладів територіальної громади.

Перед початком спортивних випробувань юнаків і дівчат сьомих-дев’ятих класів веселу руханку під музичний супровід провів із ними фітнес-тренер Юрій Ткачик. Вона, без сумніву, збадьорила присутніх, допомігши підготуватися до змагань.

До програми ж баталій увійшли п’ять різноманітних естафет, під час яких школярам довелося продемонструвати свою майстерність у володінні футбольним м’ячем, стрибках, боулінгу, метанні тенісних м’ячиків до корзини на влучність тощо.

Після кількагодинної азартної суперечки, під час якої вболівальники палко підтримували своїх улюбленців, з’ясувалося, що переможцями стали учні ліцею зі Стриївки. Другу суму балів набрали ліцеїсти з Колодного, третю — із ліцею з Нижчих Луб’янок.

Переможці і призери нагороджені медалями і грамотами обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», призами управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОВА, сувенірами з логотипом «Спорту для всіх» і друкованою продукцією від видавництва «Школярик».

На фото: під час змагань

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