Чемпіонат України: перевага вихованців тернопільської школи

Третя декада березня стала часом проведення у туристичному комплексі «Буковель» Івано-Франківської області весняної частини чемпіонату України з біатлону. І розпочати розповідь про ці перегони хочеться з успішного виступу двох наших земляків.

За підсумками чоловічого суперспринту «золото» завоював Дмитро Підручний, «бронзу» — Віталій Мандзин. Не можна не зауважити, що до стартового протоколу суперспринтів було внесено 38 чоловіків і 35 жінок. Лідер чоловічої збірної України Дмитро Підручний, досить упевнено подолавши кваліфікаційний відбір, став лише четвертим через три промахи на вогневих рубежах. Однак у проведеному у формі мас-старту фіналі йому не було рівних.

Утім, перемога Дмитра Підручного могла би бути і більш упевненою. Знову завадили три промахи при стрільбі стоячи на двох вогневих рубежах. Однак створеного на першій половині дистанції запасу та переваги у швидкості вистачило Дмитрові для того, аби перетнути фінішну лінію першим. Головні конкуренти можуть утішатися хіба тим, що ненабагато відстали від фаворита. Скажімо, Артем Тищенко, відстрілявшись найкраще від усіх (два кола штрафу), поступився лише одинадцятьма секундами.

Третє ж місце, як і в кваліфікації, а з ним і «бронза» чемпіонату, — у Віталія Мандзина. Аби посперечатися за друге місце, іншому нашому земляку не вистачило всього-на-всього три з половиною секунди.

Варто також згадати і про те, що Віталій Мандзин є майстром спорту, студентом факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка та Західноукраїнського національного університету. Підопічний Назарія Бурика нині захищає честь обласної ШВСМ.

Обласну ШВСМ представляє і динамівець, заслужений майстер спорту Дмитро Підручний.

Чудовим же завершенням першого змагального дня у «Буковелі» став фінал жіночого суперспринту. Так би мовити, в найкращих традиціях стартів Кубка світу. У фінальній перестрілці зійшлися ще одна наша землячка Олена Білосюк і Христина Дмитренко. Обидві, до речі, три стрільби перед цим пройшли без штрафу.

Попри досвід Олени, саме її молодшій суперниці вдалося відстрілятися краще — один промах проти трьох. Виправити ситуацію до фінішу в олімпійської чемпіонки вже не було змоги. Тож чемпіонкою стала Христина Дмитренко, віцечемпіонкою — Олена Білосюк. А «бронза» дісталася ще одній не чужій для тернопільського біатлону стріляючій лижниці Анастасії Меркушиній, яка нині захищає честь Закарпаття.

Що ж стосується інших тернопільських стріляючих лижниць, то суперечка 23-х, які дісталися фінішу, засвідчила, що поки не готові скласти конкуренцію на дорослому рівні сестри Ірина і Тетяна Тарасюк (відповідно сімнадцяти і двадцята), Олександра Усенко (вісімнадцята). А відразу за призерками фінішували Дарія Блашко, надзвичайно досвідчені Вікторія і Валентина Семеренко. А молодша сестра Анастасії Меркушиної Олександра — дев’ятою.

А чоловіча коротка індивідуальна гонка чемпіонату, на думку фахівців Федерації біатлону України, знову засвідчила перевагу вихованців тернопільської школи біатлону. До того ж, вони домоглися успіху навіть без свого лідера Дмитра Підручного. Завоювати «золото» вдалося Тарасові Лесюку, якому не завадили навіть три 45-секундні штрафи.

Якісну стрільбу продемонстрували також Віталій Мандзин з Артемом Тищенком, яким другий день поспіль удалося піднятися на п’єдестал пошани. Щоправда, у порівнянні із суперспринтом вони обмінялися місцями. З одним промахом «срібло» виборов Віталій, а Тищенко з такою ж кількістю штрафу став бронзовим призером.

Натомість жіноча коротка індивідуальна гонка засвідчила перевагу досвіду над молодістю. Перемогла у ній Вікторія Семеренко, яка у сезоні, що завершується, не брала участі у міжнародних стартах. Ще одна олімпійська чемпіонка помилилася лише на одному вогневому рубежі, її перевага над найближчою з конкуренток склала більше хвилини.

І вперше під час чемпіонатів України на п’єдестал пошани піднялися відразу дві спортсменки, які захищали честь Харківщини. Причому, Оксана Коваленко вперше поклала до скарбнички особистих нагород особисту медаль чемпіонату. З допомогою більш влучної стрільби (три промахи проти шістьох) дівчині вдалося завоювати «срібло» і випередити подругу по команді Любов Кип’яченкову.

Інші з 22-х тернопільських біатлоністок, які дійшли до фінішу, задовольнилися одинадцятою підсумковою позицією Олександри Усенко, 12-ю — Ірини Тарасюк і 17-ю — Тетяни Тарасюк.

У суботу, 25 березня, на учасників чемпіонату очікують перегони з масового старту. А наступного дня змагання завершуватимуть змішані естафети.

На фото (зліва направо): лауреати чоловічого суперспринту Артем ТИЩЕНКО, Дмитро ПІДРУЧНИЙ і Віталій МАНДЗИН.

Фото із соціальних мереж

