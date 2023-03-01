Головне — вірити у себе!

У басейні Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського нещодавно визначилися лауреати обласного етапу ювілейної тридцятої всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю з плавання. У змаганнях узяли участь юні спортсмени 2008—2012 років народження.

Серед тих, кому рівень майстерності і завзяття дозволили піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани за підсумками суперечки у своїх нозологіях на різних дистанціях, Олександра Баган, Оксана Мялковська, Анна Дубчак, Дмитро Красієвич, Андрій Вдовин, Артем Шуфляк, Любомир Ковальчук і Максим Городецький. Причому деяким із них удалося поповнити особисту скарбничку нагород кількома медалями. Як найвищої проби, так і срібними чи бронзовими.

Паралельно відбувся і чемпіонат тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт» із плавання. Після цих баталій на похвалу завдяки своїм досягненням заслужили Соломія Кушнірук, Аліна Михайлова, Віталія Мороз, Дмитро Личковський, Андрій Андрушишин, Богдан Котляр, Олександр Романюк, Ілля Василюк, Тарас Голяк, Данило Худий, Максим Левчук і Денис Дем’янов.

Вихованці тернопільського «Інваспорту» займаються у відділенні плавання КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського під керівництвом Ольги Федчишин та Юлії Погурської. Переможці і призери нагороджені грамотами і медалями.

На фото: під час змагань.

Фото із соціальних мереж