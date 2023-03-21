У головному управлінні ДПС у Тернопільській області нещодавно відбулася традиційна гаряча лінія щодо обов’язкових вимог заповнення заяви для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів. На запитання платників податків відповідав начальник управління по роботі з податковим боргом Михайло Манастирський.

Під час годинного спілкування посадовець нагадав про наказ, яким затверджено Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи. Саме його затверджено Міністерством фінансів України від 3 вересня 2018 року за номером 733.

Для отримання довідки про відсутність боргу можна подати заяву, як у паперовій формі — до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контрольного органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу, або в електронній — на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС.

Михайло Манастирський звернув увагу, що заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником.

Довідку контролери нададуть за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що зазначається у заяві.

Начальник управління пояснив, що довідка або відмова у наданні довідки готуються протягом п’яти робочих днів із дня, наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано. Строк дії становить десять календарних днів із дати її формування. У довідці обов’язково зазначається термін її дії.

Податківці також нагадали, що в головному управлінні ДПС у Тернопільській області функціонує телефон гарячої лінії з питань податкового боргу та заборгованості з ЄВ — (0352)434635.

Також для платників працює такий формат спілкування, як комунікаційна податкова платформа tr.ikc@tax.gov.ua.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області