Найсильніші — «Еверест» із «Байрактаром»

У спортивному залі Нижчелуб’янківського ліцею Збаразької міської ради вчора зібралися учні перших-четвертих та п’ятих-дев’ятих класів. Організатори з управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської облдержадміністрації, обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» разом із педагогічним колективом запропонували їм позмагатися у цікавих та різноманітних естафетах.

Переважну більшість із дітлахів, без сумніву, зацікавили такі випробування, як «Котигорошко», «Спритні та швидкі, «Боулінг, «Смуга перешкод» тощо. Захоплюючі розвали розпочалися з азартних стартів молодших.

Вони, звісно, мали на меті не тільки покращити настрій юних фізкультурників у цей нелегкий час, а й визначити рівень їхньої фізичної підготовленості, те, над чим дітворі ще необхідно попрацювати. Перемогла, до речі, команда «Еверест». Другу суму балів набрали юні прихильники здорового способу життя із «Живчика», третю — з команди «Лідер».

Натомість старші школярі обрали для назв своїх збірних ще більш актуальні назви. Тому і не дивно, що перемогу відсвяткував «Байрактар». У чесній спортивній боротьбі йому змушені були поступитися «Леопард» і «Джавелін».

Переможців і призерів нагородили медалями, сувенірною атрибутикою з логотипом обласного «Спорту для всіх», друкованою продукцією видавництва «Школярик» і «Доброю водою».

Фото організаторів