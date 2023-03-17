Наші — серед найкращих

Юні волейболісти тернопільського регіонального центру «Інваспорт» нещодавно успішно виступили на зональних змаганнях ювілейної тридцятої всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з пляжного волейболу серед дітей із порушеннями слуху. Ці турніри відбулися в Ужгороді.

Під час турнірів, до речі, крім волейболістів із Тернопільщини, силами помірялися юні прихильники гри над сіткою з Рівного, Ужгорода і Хуста на Закарпатті. Наші земляки були представлені трьома дуетами з комунальної регіональної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю та учнів Тернопільської спеціальної школи обласної ради.

Після цих змагань доробок тернопільських колективів поповнився повним вагомими нагородами. «Золота» удостоївся перший юнацький у складі Артура і Владислава Турчинів. Друга ж команда, яку склали наш земляк Богдан Курницький і Даніель Скіталінський з Ужгорода виборола титул віцечемпіонів.

Срібними призерками після турніру дівчат став й умовно перший тернопільський дует у складі Катерини Соловйової та Анастасії Абакумової.

З юними тернопільськими волейболістами, які займаються в тернопільському «Інваспорті», працює заслужений тренер України Петро Ніколюк.

На фото: Артур і Владислав ТУРЧИНИ разом зі своїм наставником Петром НІКОЛЮКОМ.

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