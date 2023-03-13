Справжні майстри малої ракетки

Близько пів сотні юних прихильників малої ракетки протягом двох днів у Тернопільській ЗОШ №28 сперечалися за нагороди особистих юнацьких чемпіонатів області з настільного тенісу. Найсильніших за коловою системою визначили юнаки і дівчата 2007—2010-го років народження та ті, хто не старший 2011-го.

Не можна не зазначити, що свою майстерність продемонстрували представники тих регіонів, де традиційно у нашому краї культивують цей вид спорту — дві збірні із Тернопільської ОДЮСШ, дитячо-юнацькі спортивні школи із Збаража, Заліщиків і Бережан, а також із Товстенської загальноосвітньої школи.

Підсумки баталій вельми красномовно засвідчили, що юні тернопільці вже не завжди мають таку відчутну перевагу над представниками регіонів. Скажімо, у турнірі старших дівчат Марії Демчук із Заліщиків вистачило майстерності, аби довести свою перевагу над Ангеліною Николишин і Каріною Наджогою з Тернопільської ОДЮСШ. А суперечка молодших завершилася тріумфом Юлії Єдинак із Бережанської ДЮСШ, яка випередила Софію Огородник із Заліщицької ДЮСШ і Софію Юрків із Товстенської загальноосвітньої школи.

Утім, за честь юнаків гідно постояли юні тенісисти з Тернопільської ОДЮСШ. У великому фіналі старшої вікової групи підопічний Андрія Чернецького Артем Колодій здолав Максима Кулика, яким опікується Володимир Вонс. Змусивши передусім зосередитися на боротьбі за третє місце Арсена Романишина з Бережанської ДЮСШ.

Натомість молодший брат Артема Ілля Колодій завдяки допомозі згаданого наставника став тріумфатором суперечки з двома іншими партнерами по тренуваннях, які теж удосконалюють свою майстерність в Андрія Чернецького, та ще й зі своїми тезками — Іллею Нам’ятим та Іллею Менчиковим.

Лауреати турнірів нагороджені грамотами і медалями.

На фото: під час баталій.

Фото організаторів