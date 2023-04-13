Інформація про отримані доходи в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків наявна з 1998 року

Згідно з пунктом 70.3 статті 70 Податкового кодексу України (ПКУ) до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб — платників податків включаються такі дані про фізичних осіб, зокрема про джерела отримання доходів, сума нарахованих та/або отриманих доходів, сума нарахованих та/або сплачених податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок отримання відомостей з Державного реєстру та форми відомостей встановлені Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 року за номером 1306/31174.

Відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається контрольним органом за зверненням фізичної особи — платника податків (його представника) щодо отримання відомостей із Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі (пункт 2 розділу X згаданого положення).

Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контрольного органу у разі, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання, подає документ, що посвідчує особу, та заяву щодо отримання відомостей з Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за формою №10ДР (додаток 14 положення). Представник додає до заяви за формою №10ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей із Державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя (перший абзац пункту 4 розділу X положення).

Контрольний орган протягом трьох робочих днів із дня звернення фізичної особи (представника) надає відомості з Державного реєстру за формами, наведеними в додатках 15, 16 до положення (п. 6 розділу X положення).

При цьому податківці зазначили, що відповідно до Порядку заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності і фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності довідки форми № 8ДР, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 30 грудня 1997 року за номером 473 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 1998 року за номером 26/2466 (втратив чинність, згідно з наказом ДПА України від 29 вересня 2003 року за номером 451), подання відомостей до контрольних органів про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб розпочато з 1998 року.

До 1998 року чинним на той час законодавством не було передбачено подання до державних податкових інспекцій відомостей про нараховані та виплачені суми фізичним особам доходів і суми утриманих з них податків.

За інформацією про доходи фізичної особи за період до 1998 року у зв’язку з відсутністю зазначених даних в контрольних органах, необхідно звернутися до податкового агента (юридичної особи або фізичної особи-підприємця), який виплачував доходи фізичній особі, а у разі його ліквідації — до державного архіву області (міста).

Водночас податківці інформують про те, що для спрощення та зручності спілкування громадян з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, банками, іншими установами та організаціями ДПС впроваджено новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, засвідчених кваліфікованою електронною печаткою ДПС».

Зазначений електронний сервіс дозволяє фізичній особі — платнику податків засобами електронного кабінету подати до ДПС в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису запит та отримати відповідь «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків» засвідчену кваліфікованою електронною печаткою ДПС.

При цьому отриманий громадянином електронний документ є аналогом паперового документа, виданого контрольним органом.

Запит про суми виплачених доходів та утриманих податків може бути сформований починаючи з першого кварталу 1998 року за будь-які п’ять років

(запит формується поквартально, у зв’язку з чим загальна кількість кварталів, яка вказується в запиті, не повинна перевищувати 20 кварталів).

Інструкція щодо дій користувача для отримання такого електронного документа знаходиться на офіційному вебпорталі ДПС за адресою: http://tax.gov.ua у приватній частині електронного кабінету в розділі: Допомога → ЕК для громадян → Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області