Місце зустрічі незмінне

У Хоростківській ОДЮСШ імені М. І. Підодвірного визначилися лауреати цьогорічних чемпіонату області серед юнаків і дівчат віком до сімнадцяти років та відкритої першості обласної ДЮСШ із літніх видів спорту з важкої атлетики. За звання найсильніших у своїх вагових категоріях, окрім господарів, сперечалися атлети цієї вікової групи зі Скалата, Бучача та обласного центру.

За підсумками баталій дівчат чемпіонками області стали Ірина Гапій, Анастасія Чагіна та Юлія Чайка. Натомість суперечка юнаків дозволила піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани Андрієві Берестецькому, Костянтинові Лантуху, Іванові Середі, Максимові Галенді, Юрієві Сторожинському, Іванові Матурі, Павлові Чайці, Максимові Касіянові, Михайлові Музичці і Дмитрові Вергуну.

Найбільше чемпіонських титулів, звісно ж, поїхали до Тернополя — шість. Троє переможців підготували в Бучачі, по двоє — у Скалаті і Хоросткові.

Переможці і ті, хто потрапив до складу збірної області, матимуть змогу випробувати свої сили на чемпіонаті України, запланованому на кінець квітня — початок травня у Луцьку.

На фото: під час нагородження важкоатлетів з обласного центру та їхніх наставників.

Фото організаторів