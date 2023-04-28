Особливості оподаткування та звітності під час війни юридичних осіб

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. На запитання всіх охочих стосовно особливостей оподаткування та звітності під час війни юридичних осіб відповів начальник управління оподаткування юридичних осіб Валерій Лісницький.

Посадовець поінформував про податкові зміни щодо ведення бізнесу в умовах воєнного стану, можливості використання електронного кабінету та інших податкових сервісів.

Валерій Лісницький також відповідав на запитання щодо особливостей розрахунку мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) для юридичних осіб, формування суми сплачених податків, зборів платежів та витрат на оренду земельних ділянок, які повинні бути враховані при обчисленні МПЗ.

Разом із тим, платники податків отримали відповіді на запитання щодо особливостей подання квартальної звітності, зокрема, про зміни форм податкової звітності.

Також детально зупинився на основних змінах, які внесені до форм податкової звітності з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку та туристичного збору.

Під час спілкування платники отримали відповіді стосовно нарахування та сплати плати за землю, якщо протягом року виникло право власності (користування) ще однією ділянкою, особливостей нарахування та сплати екологічного податку суб’єктом господарювання, який зберігає пальне у ємностях у своїх приміщеннях або територіях.

Також було запитання щодо заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення. Посадовець акцентував увагу на дату набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року за номером 148, а саме — першого квітня цього року.

Не залишилося поза увагою й функціонування податкової платформи. Так, саме задля якісної та оперативної комунікації із громадськістю та бізнес-спільнотами й асоціаціями, які представляють інтереси платників податків, у головному управлінні ДПС у Тернопільській області створено комунікаційну податкову платформу. Саме на цю електронну скриньку (tr.ikc@tax.gov.ua) можна надсилати запити або звернення, в яких необхідно викласти зміст питання, що потребує вирішення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області