«Шахтар» пішов у відрив

Під час проведених напередодні і під час Великодня поєдинків 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги принаймні одна зустріч завершилася дещо сенсаційно. Втім, надто несподіваною перемогу луганської «Зорі» в номінально домашньому матчі на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського над «Дніпром-1» навряд чи назвеш.

Уся справа в тому, що підопічні фахівця з Нідерландів Патріка-Йоханнесса ван Лаувена є серед реальних претендентів на один із комплектів нагород. Натомість команда Олександра Кучера після тривалої зимової паузи відчутно пригальмувала. Тож над ким доводити перевагу, як не над безпосередніми конкурентами.

У згаданій зустрічі все вирішилося невдовзі після відпочинку. Спочатку на 54-й хвилині влучний удар записав на свій рахунок Назарій Русин. А ще через чотири оберти секундної стрілки подвоїв перевагу «Зорі» 23-річний легіонер із Панами Едуардо-Антоніо Герреро. Єдине, на що виявилися здатними суперники, так це «розмочити» рахунок уже в компенсований арбітром до другого тайму час — 2:1 на користь «Зорі».

Хто автор забитого «Дніпром-1» гола, до речі, неважко здогадатися з… першого разу. Свого вісімнадцятого влучного пострілу у чемпіонаті, звісно ж, завдав Артем Довбик. Чи не після кожного зіграного матчу на табло висвічується прізвище цього нападника.

Не можна не згадати і про те, що після двох виграних поєдинків знову пригальмували київські динамівці. До того ж конкурентом біло-синіх у виїзному матчі на «Арені Львів» був один з аутсайдерів регулярного турніру, місцевий «Рух». Підопічні Мірчі Луческу, хоча і відкрили рахунок на 16-й хвилині завдяки старанням Владислава Ваната, ще до свистка на перерву (41-ша хвилина) не змогли втримати досвідченого Олексія Довгого. А в другому таймі жодному із суперників відзначитися не вдалося — 1:1.

Львівський «Рух» і київське «Динамо» з’ясували стосунки минулої п’ятниці. Наступний же ігровий день розпочався з того, що двоє інших аутсайдерів чемпіонату — харківський «Металіст» і рівненський «Верес» — продемонстрували на ужгородському «Авангарді» своєрідний хокей на траві. Інакше годі назвати зафіксований Олександром Солов’яном рахунок — 5:5.

Господарі пішли на перерву з перевагою в один гол — 4:3. І їм же пізніше довелося рятувати становище. На щастя наставника харків’ян Періци Огнєновича, на 82-й хвилині згадану бойову нічию для його підопічних приніс Владислав Наумець. Залишається хіба додати, що по дублю в цій зустрічі записали на свій рахунок гравці рівненської команди Андрій Близниченко і Владислав Шарай.

Нарешті, невдачі «Дніпра-1» не могли не порадіти минулої неділі гравці донецького «Шахтаря». На тій же «Арені Львів» вони у гостьовому матчі без особливих зусиль довели свою перевагу над головним претендентом на пониження в класі — футбольним клубом «Львів» — 2:0. Чи, іншими словами, збільшили свою перевагу над головними конкурентами.

Гравець гірників Артем Бондаренко, до речі, став автором третього у звітному турі дубля. А в інших зустрічах зафіксовано такі результати: «Минай» — «Кривбас» — 1:0, «Інгулець» — «Колос» — 0:1, «Металіст-1925» — «Олександрія» — 0:0, «Чорноморець» — «Ворскла» — 0:1. Минулої ж середи, 19 квітня, проведено пропущений матч десятого туру: «Інгулець» — «Рух» — 1:0.

Поєдинки 22-го туру заплановані на 21—24 квітня. Найцікавіший, без сумніву, найближчої суботи, коли силами поміряються «Динамо» і «Шахтар».

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