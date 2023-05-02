Аліна неперевершена!

Останній квітневий день став початком проведення в Луцьку чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до п’ятнадцяти та сімнадцяти років. Завершення ж змагань заплановане найближчої суботи, шостого травня.

А сьогодні, другого травня, прихильники цього богатирського виду спорту з Тернопільщини дочекалися приємної звістки про перший, і будемо сподіватися, не останній успіх нашої землячки. У турнірі старших дівчат, чия вага не перевищує 59 кілограмів, не було рівних підопічній хоростківського тренера Ярослава Ваверчака Аліні Дадерко.

Новоспечена чемпіонка присвятила це досягнення своєму наставнику, всім захисникам і захисницям України, завдяки яким юні атлети мають можливість займатися улюбленим видом спорту, домагатися вагомих успіхів на всеукраїнській арені.

У цих двох чемпіонатах беруть участь іще кілька наших земляків. Очікуватимемо і від них не менш вагомих здобутків.

На фото: на верхній сходинці п’єдесталу пошани Аліна ДАДЕРКО.

Фото із соціальних мереж