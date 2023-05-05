Найсильніші виступлять на світовій першості

Понад п’ять сотень спортсменів сперечалися нещодавно у Львові за нагороди чемпіонату України з кікбоксингу. Представники дев’ятнадцяти областей і столиці нашої держави Києва визначили лауреатів у суперечці дорослих, юніорів та юнаків трьох вікових груп.

Честь збірної нашого краю захищали дев’ятнадцять атлетів із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та спортивного клубу «Тернопіль-Ринг». Разом із конкурентами вони з’ясували імена найсильніших на татамі і в ринзі у дев’ятьох розділах цього виду єдиноборств.

Виступили наші земляки успішно, повернувшись додому з десятьма золотими, шістьма срібними і сімома бронзовими медалями. Чемпіонами і призерами стали Вікторія Панфілова, Давид Ткач, Назар Воробець Олександр Мітюрьов і Роман Воробець із спортивного навчального закладу, а також Каріна Омарова, Олександр Молдован, Костянтин Горобівський, Каріна Нетичук, Владислав Ордеха, Владислав Рудакевич, Михайло Цимбалюк, Сергій Чамбул і Станіслав Гапоненко із спортивного клубу «Тернопіль-Ринг».

Тернопільських спортсменів готували до змагань Сергій Колесник та Ігор Кріль. За підсумками чемпіонату буде визначена збірна України, яка візьме участь у жовтневому чемпіонаті світу в німецькому Мюнхені.

Кікбоксери щиро вдячні воїнам Збройних сил України за можливість тренуватися і брати участь у змаганнях.

На фото: світлина на згадку після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж