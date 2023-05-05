Податковий аудит: суб’єкти господарювання повинні пам’ятати про зміни в законодавстві

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області нещодавно відбулася традиційна гаряча лінія. На запитання платників стосовно податкових новацій відповів начальник управління податкового аудиту Віктор Притула.

Чимало запитань стосувалося законодавчих змін. Адже з першого квітня року набрав чинності Закон України від 12 січня 2023 року за номером 2888-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг». Цей закон було прийнято з метою адаптації українського законодавства до європейського щодо реформування ринку платіжних послуг.

Віктор Притула звернув увагу, що із врахуванням законодавчих змін під час перебування у відрядженні та/або виконання окремих цивільно-правових дій, окрім готівкових та безготівкових коштів, можна використовувати електронні гроші. Щодо таких коштів також потрібно звітувати у встановленому порядку згідно з пунктом 170.9 статті 170 Податкового кодексу України.

Під час телефонного спілкування посадовець також нагадав, що фактична кількість днів перебування у відрядженні визначається згідно з наказом про відрядження за наявності одного чи декількох документальних доказів перебування особи у відрядженні (відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні).

Відрядження можна підтвердити такими документами: транспортні квитки або транспортні рахунки та багажні квитанції (у тому числі електронні квитки); документи, отримані від осіб, які надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, страхові поліси; документи (виписки та/або відомості з рахунку), що містять визначену законом інформацію про виконані платіжні операції за рахунком, до якого емітовані платіжні інструменти; документи, що підтверджують виконання операції з використанням платіжних інструментів; інші документи, що засвідчують вартість витрат.

Суб’єкти господарювання також цікавилися про те, в яких випадках подається звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт; хто повинен сплатити податок при оподаткуванні суми надміру витрачених коштів/електронних грошей, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк; які обмеження існують при сплаті електронними грошима податків і зборів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області