Руслан КРИСОВАТИЙ: «Основні моменти реєстрації РРО та ПРРО»

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області нещодавно відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник управління податкових сервісів Руслан Крисоватий поспілкувався зі всіма охочими стосовно основних моментів реєстрації РРО та ПРРО.

Ті передусім цікавилися первинною реєстрацією РРО. Цій процедурі підлягають моделі або їх модифікації, що містяться в першій частині Реєстру РРО та раніше не були зареєстровані. Тобто, нові РРО, які раніше не експлуатувалися.

Цікавилися платники і тим, де можна перевірити реєстрацію РРО та ПРРО. Так, суб’єкт господарювання може перевірити реєстрацію всіх зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО у відкритій частині електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС (https://cabinet.tax.gov.ua), в меню Реєстри у вкладці «Інформація про РРО» шляхом пошуку за їх даними.

Чимало запитань прозвучало і стосовно послідовності дій платника для реєстрації програмного РРО. Посадовець роз’яснив, що суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати ПРРО, повинен перебувати на обліку в контрольному органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватися ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контрольний орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

Така реєстрація ПРРО здійснюється на підставі заяви про реєстрацію ПРРО за формою №1-ПРРО, що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через електронний кабінет або засобами телекомунікацій. Після включення ПРРО до реєстру він може використовуватися суб’єктом господарювання. Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватися для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами.

Якщо відбулося перейменування назви міста, вулиці тощо, де розміщений об’єкт оподаткування, то платник податків надає до контрольного органу за основним місцем обліку повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування. Повідомлення подається з метою уникнення розбіжностей між відомостями щодо місцезнаходження цієї господарської одиниці.

На всі запитання платникам були надані вичерпні відповіді.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області